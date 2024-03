« GoFundMe bloque les aides pour Gaza »: que se passe-t-il sur la plateforme de bienfaisance

Un utilisateur de GoFundMe a lancé une collecte de fonds pour créer des eSim à distribuer aux citoyens palestiniens. Au journal The Verge, il a expliqué qu’une fois l’argent collecté, il n’a pas réussi à faire parvenir les eSim à destination : à la fin, il a tout remboursé aux donateurs.

Le ministère de la Santé dirigé par le Hamas a déclaré que plus de 30 000 Palestiniens ont été tués à Gaza depuis le début de la guerre le 7 octobre, en moyenne 10 enfants perdent une ou les deux jambes chaque jour et les pannes de courant continuelles empêchent les services humanitaires et d’urgence d’opérer sur le terrain. « Je voulais aider », raconte A. (son nom n’a pas été révélé), au journal The Verge. Avec un groupe d’amis, il lance une campagne sur GoFundMe. L’objectif est de collecter des fonds pour créer des eSim à donner à ceux qui vivent à Gaza, « une méthode essentielle, bien que fragmentaire, pour rester connecté en ligne. Les eSim permettent aux personnes de rester en contact avec leurs proches et de continuer à rendre compte de la situation sur le terrain et à informer le monde de ce qui se passe », explique A. Peu de temps après le lancement, ils se rendent compte qu’il y a un problème. « L’argent est bloqué dans un limbe. »

Ce n’est pas nouveau, il y a un réseau bureaucratique complexe qui ralentit les aides, en plus des intérêts géopolitiques et commerciaux. Par exemple, PayPal a bloqué son service aux Palestiniens depuis des années, et en 2021, Venmo a également commencé à retarder les « fonds d’urgence pour la crise en Palestine ». Aaron Martin, professeur à l’Université de Virginie et spécialiste des politiques technologiques, a expliqué que les organisations humanitaires ont historiquement dû surmonter des obstacles pour permettre aux entreprises de vérifier comment les dons sont gérés. En effet, A. a reçu un formulaire envoyé par GoFundMe, demandant des informations supplémentaires sur les aides, notamment des données personnelles sur les utilisateurs impliqués dans la donation d’eSim et la liste des personnes qui les recevraient.

Une demande presque impossible à satisfaire compte tenu de la nature de l’initiative et de l’état d’urgence sur le terrain. « De cette façon, il devient pratiquement impossible d’aider les personnes qui en ont vraiment besoin en ce moment », souligne Martin. A. a décidé de rembourser les utilisateurs « après des semaines de négociations et d’échanges de courriels avec GoFundMe, j’ai rendu l’argent et j’ai expliqué aux donateurs comment acheter indépendamment les eSim », un processus plus complexe que la collecte de fonds. Le risque est que le nombre de donateurs diminue.

Comment fonctionne GoFundMe

Depuis 2010, les campagnes sur GoFundMe ont récolté un total de 30 milliards de dollars pour toutes sortes d’urgences. Incendies, tremblements de terre, soins de santé, guerres, fonds pour les petites entreprises. De nombreux utilisateurs ont lancé des campagnes d’aide pour la population palestinienne depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas, des campagnes qui ont rencontré plusieurs obstacles.

Par e-mail, GoFundMe a justifié le blocage de la manière suivante : « Merci pour votre engagement à aider les personnes touchées par la crise en cours au Moyen-Orient. En raison des récents développements dans la région, nous examinons attentivement les collectes de fonds liées à cette crise. Il s’agit d’une étape importante pour garantir que les collectes de fonds sont conformes à toutes les lois applicables et aux politiques de nos partenaires de paiement. »

Pourquoi l’argent n’arrive pas à Gaza

GoFundMe est une entreprise américaine et doit respecter les sanctions gouvernementales contre le Hamas. Elle doit donc comparer la liste des bénéficiaires à celle des individus et groupes sanctionnés. Comme l’explique Martin, « il existe des listes gérées par le gouvernement et les services privés utilisés par les banques pour surveiller des activités telles que les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent ou le financement du terrorisme, mais elles sont souvent incomplètes ou imprécises et des faux positifs peuvent se produire dans les régions où les personnes ont des noms similaires. »

D’autres organisations humanitaires, comme l’Agence des Nations Unies pour les réfugiés ou le Programme alimentaire mondial, bénéficient des soi-disant « privilèges et immunités » qui leur permettent de collecter des fonds et de distribuer de l’aide sans subir de pressions ou d’interférences de la part des gouvernements. Une entreprise comme GoFundMe, en revanche, est soumise aux lois locales.

La réponse de GoFundMe

Jalen Drummond, porte-parole de GoFundMe, a expliqué : « Notre priorité absolue est de protéger la générosité de nos donateurs. Tout comme nous l’avons fait lors des crises passées. Nous disposons d’une équipe d’experts chargés d’examiner les collectes de fonds à travers notre processus de vérification standard pour garantir leur conformité aux lois internationales pertinentes, aux réglementations mondiales et aux exigences dictées par nos plateformes de paiement. Toute suggestion de discrimination est totalement dénuée de mérite, sans fondement et contraire aux valeurs qui guident notre plateforme. »