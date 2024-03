Qu’est-ce que la « sex addiction », la dépendance sexuelle qui peut devenir un problème sérieux

La « sex addiction » ou « dépendance sexuelle » est un problème psychologique et comportemental réel, qui peut devenir très invalidant. Ces derniers jours, il en a beaucoup été question à cause d’un fait divers, dans cet article, nous approfondissons ce que c’est et quels problèmes cela peut causer.

Sur les choix des femmes, surtout en ce qui concerne leur vie intime et sexuelle, trop de personnes se sentent en droit d’exprimer des jugements non sollicités et d’émettre des condamnations, d’autant plus si la femme en question est une personnalité publique. Le cas en question concerne Melissa Satta et les insultes subies par certains journaux après sa rupture avec Matteo Berettini.

Comme l’a écrit la show girl dans une longue prise de parole sur les réseaux sociaux, Satta a été désignée comme « dépendante du sexe » par certains médias, surtout étrangers : une définition qui a poussé le mannequin à publier une lettre signée à quatre mains avec son avocat dans laquelle elle a annoncé son intention « d’aller jusqu’au bout et de dénoncer toute souillure répugnante des journaux ».

En réalité, utiliser cette définition pour juger les choix sentimentaux ou relationnels d’une personne, en plus d’être offensant pour celui qui la subit en raison des intentions avec lesquelles elle est utilisée, est également incorrect et irrespectueux envers ceux qui souffrent réellement de « dépendance sexuelle ». Cette expression indique en effet un problème réel et non un mode de vie ou une attitude sexuelle : en italien, on l’appelle « dépendance sexuelle », « dépendance au sexe » ou « hypersexualité » et c’est un trouble psychologique et comportemental qui peut avoir un impact très négatif sur la vie des personnes qui en souffrent.

Qu’est-ce que la sex addiction

La dépendance sexuelle peut être classée dans la catégorie des « addictions comportementales », car elle se manifeste par une série de mécanismes et de symptômes typiques des addictions, bien que l’objet en question ne soit pas une substance, mais quelque chose qui, dans des conditions normales, fait partie de la sphère naturelle des besoins et des instincts humains, à savoir le sexe.

Ceux qui souffrent de ce trouble développent des fantasmes et des pensées sexuelles récurrentes qui peuvent se traduire par des comportements promiscues, ou vivent le sexe comme une réponse à des états d’esprit désagréables ou comme une solution à des moments particulièrement difficiles ou stressants de leur vie. De plus, ce trouble se manifeste par des pensées intrusives constantes sur le sexe et le besoin de les contrôler ou de les supprimer. Cela entraîne chez les personnes dépendantes des sentiments fréquents de culpabilité et le sentiment de honte qui en découle.

Les effets de la dépendance sexuelle sur la santé

En réalité, il n’y a pas encore d’accord au sein de la communauté scientifique sur la définition de la dépendance sexuelle en tant que trouble psychologique à part entière. Par exemple, certains psychiatres estiment qu’il pourrait être risqué de parler de « dépendance sexuelle », car cela pourrait conduire à considérer comme anormale ce qui pourrait simplement être une libido sexuelle particulièrement élevée mais non « malade ». D’autres estiment qu’il serait plus approprié de considérer l’hypersexualité comme un symptôme secondaire d’un trouble de l’humeur, surtout lorsqu’elle est associée à d’autres troubles reconnus, tels que le trouble bipolaire ou les syndromes dépressifs.

Au-delà de la définition scientifique, il est un fait que ceux qui ont une dépendance sexuelle peuvent éprouver des symptômes assez invalidants qui peuvent mettre en danger de nombreux aspects de leur vie privée, tels que la famille, la santé, les amis et le travail. Parmi les symptômes possibles, on compte la masturbation compulsive, l’exhibitionnisme, la dépendance à la prostitution ou à la pornographie. Dans les cas les plus graves, la dépendance sexuelle peut également causer des problèmes économiques, causés par la nécessité de mettre en œuvre certaines actions pour satisfaire sa dépendance, et des problèmes physiques, tels que le risque de développer des dysfonctions sexuelles ou des maladies sexuellement transmissibles.