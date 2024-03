Windows 11 : Microsoft annonce officiellement « Moment 5 », la prochaine mise à jour majeure

Le développement de Windows 11 se poursuit à un rythme très soutenu et apporte toujours de nouvelles fonctionnalités importantes. Microsoft souhaite améliorer son offre et en offrir le meilleur aux utilisateurs en publiant des mises à jour régulières, pleines de nouvelles fonctionnalités. Le plus récent, « Moment 5 », a été officiellement annoncé et sera bientôt rendu accessible à tous.

Même s’il propose des mises à jour régulières, Microsoft réserve la grande nouveauté pour ses nouvelles versions annuelles. Ceux-ci concentrent toutes les améliorations majeures et les nouvelles fonctionnalités, les mettant progressivement à la disposition des utilisateurs, en essayant de contrôler les éventuels problèmes.

« Moment 5 » est la prochaine mise à jour majeure pour Windows 11 et est désormais officielle, Microsoft montrant toutes ses nouvelles fonctionnalités. Ceux-ci ont été développés et testés au cours des derniers mois dans le cadre du programme Insider et sont désormais prêts à être mis à la disposition de tous.

Pour l’instant, il ne sera disponible que pour ceux qui souhaitent recevoir des nouvelles dans le domaine des mises à jour. De plus, seuls les appareils éligibles recevront automatiquement la mise à jour « Moment 5 » le 9 avril 2024, dans le cadre du Patch Tuesday d’avril 2024.

D’après ce que vous pouvez voir, « Moment 5 » est une mise à jour relativement petite qui se concentre sur l’amélioration de l’accessibilité, du partage, de Windows 365, de la diffusion d’écran, des paramètres Windows, etc. La liste complète des nouvelles fonctionnalités peut être consultée ci-dessous.

Voice Access prend désormais en charge davantage de langues, de commandes personnalisées et d’actions supplémentaires.

Le Narrateur vous permet désormais de prévisualiser les voix naturelles, d’utiliser un nouveau raccourci clavier pour les descriptions d’images, et bien plus encore.

Windows vous permet désormais de partager du contenu avec davantage d’applications.

Windows peut suggérer de diffuser votre écran pendant le multitâche et des liens utiles si vous rencontrez des problèmes de connexion.

Snap Layouts peut prédire quelles applications vous souhaitez organiser et dans quelle mise en page.

Nouvelles fonctionnalités pour Windows 365 telles que le mode dédié, l’authentification sans mot de passe, le changement rapide de compte, etc.

Si vous ne souhaitez pas attendre avril, vous pouvez installer la mise à jour « Moment 5 » dès maintenant. Allez dans Paramètres > Windows Update et activez l’option « Recevoir les dernières mises à jour dès qu’elles sont disponibles ». Cliquez ensuite sur « Rechercher les mises à jour » et téléchargez les mises à jour disponibles.