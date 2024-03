Windows 11 vous permet désormais d’utiliser les smartphones Android comme webcam

Microsoft a cherché à apporter le meilleur des systèmes d’exploitation concurrents à Windows 11. Elle réalise cette intégration indirectement, en essayant de leur permettre d’interagir avec son système et ainsi de disposer d’une offre plus large. Android a été l’un des plus utilisés et il parvient désormais à le faire dans un domaine important. Désormais, Windows 11 permet déjà d’utiliser les smartphones Android comme webcam.

Smartphones Android comme webcam

Il existe de nombreuses intégrations Android dans Windows 11. Microsoft semble avoir choisi ce système de Google comme l’un de ses favoris et s’est efforcé d’offrir aux utilisateurs le maximum de fonctionnalités, sans que les utilisateurs ne quittent leur système.

Une nouvelle étape a désormais été franchie, en intégrant le matériel propre du smartphone au système d’exploitation. De cette manière, plus encore qu’en accédant au logiciel, il est possible d’utiliser la caméra comme webcam, améliorant ainsi la qualité de la vidéo envoyée à Internet lors des appels vidéo.

Un autre point intéressant de cette intégration est qu’elle sera complètement isolée de la connexion à Windows 11, c’est-à-dire qu’elle ne nécessite ni fils ni connexions physiques. Tout se fera sans fil, après la connexion entre les systèmes, ce qui était auparavant proposé dans le système Microsoft pour Android.

Microsoft améliore encore Windows 11

Lorsque vous utilisez un smartphone comme webcam, Windows 11 présentera une barre d’outils spéciale contenant des options supplémentaires. Là, vous pouvez changer de caméra, mettre la vidéo en pause, activer le HDR et bien plus encore. De plus, vous pouvez également vérifier la batterie de votre appareil Android.

Malheureusement, sur la base des développements présentés jusqu’à présent, les utilisateurs d’iPhone ne bénéficient pas du support pour cette nouvelle fonctionnalité. Néanmoins, ceux-ci peuvent avoir les mêmes fonctionnalités via macOS, car Apple propose cette option depuis un certain temps entre iOS et macOS.

Pour l’instant, cette nouvelle fonctionnalité qui permet d’utiliser les smartphones Android comme webcam est en cours de test. Elle est apparue dans la version de test la plus récente du programme Insider de Windows 11. Microsoft va tester et améliorer cette nouvelle fonctionnalité, permettant ainsi de l’étendre à tous les utilisateurs.