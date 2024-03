Les aliments ultratransformés liés à 32 effets nuisibles : augmentation de 21% du risque de mort selon une étude.

Une nouvelle étude a déterminé que la consommation d’aliments ultra-transformés, c’est-à-dire soumis à des processus industriels complexes, est associée à 32 effets négatifs sur la santé. Parmi eux, des maladies cardio-métaboliques, la dépression, le cancer, le diabète de type 2 et bien d’autres. Le risque de passage prématuré toutes causes confondues augmenterait de 21%.

La consommation d’aliments ultra-transformés est associée à un risque plus élevé de passage prématuré (toutes causes confondues), de troubles mentaux, de maladies cardiovasculaires, de problèmes métaboliques, de cancer et d’autres conditions médicales. Au total, ce sont 32 paramètres de santé qui sont influencés négativement par la consommation de ces aliments, de manière plus ou moins significative. C’est ce qui ressort d’une nouvelle étude de revue, la plus approfondie sur le sujet, qui, bien qu’elle ne représente pas le fameux « pistolet fumant » – car elle ne met pas en évidence de communiqués de cause à effet – rend beaucoup plus concretes les preuves anecdotiques issues de nombreuses recherches indépendantes. Après tout, on parle depuis des années des risques liés aux aliments ultra-transformés ; maintenant, il y a une raison de plus pour en réduire encore la consommation. Un pas pas facile pour beaucoup, étant donné que, comme l’indiquent les scientifiques, dans certains pays à revenu élevé, ces aliments peuvent représenter environ 60% des calories consommées quotidiennement (dans les cas extrêmes, jusqu’à 80%). Et cette donnée empire également dans les pays à revenu moyen et faible.

Les aliments ultra-transformés sont ainsi appelés car ils sont soumis à un complexe et long processus de transformation industrielle, qui comprend l’introduction d’additifs, de colorants, d’émulsifiants et d’autres composés chimiques. De plus, comme l’expliquent les auteurs de l’étude dans un communiqué de presse, ces aliments sont souvent « riches en sucres et en graisses » et pauvres en nutriments précieux tels que « vitamines et fibres ». Les aliments ultra-transformés sont souvent associés à la malbouffe, c’est-à-dire aux sucreries, aux collations emballées et aux snacks qui remplissent les étagères des supermarchés, mais ils englobent en réalité un grand nombre de produits. Parmi ceux-ci, on peut citer les céréales pour le petit déjeuner, les boissons gazeuses, les plats préparés (juste à réchauffer), les produits de boulangerie et bien d’autres encore. En raison de la vie trépidante, beaucoup de gens comptent sur ces aliments pour leur commodité et leur rapidité, mais ils sont généralement contestés par les diététiciens et les nutritionnistes. La nouvelle étude souligne avec plus de vigueur les raisons de cela.

C’est une équipe internationale de recherche abondante dirigée par des scientifiques australiens du Centre Food & Mood de l’université Deakin qui a déterminé que les aliments ultra-transformés sont associés à une mort prématurée, au cancer, aux maladies cardiovasculaires et à divers autres problèmes de santé. Ils ont collaboré étroitement avec des collègues de plusieurs instituts, notamment le Département d’épidémiologie de l’Université Johns Hopkins (États-Unis), l’Université Sorbonne à Paris (France), l’École de biotechnologie de Dublin (Irlande), l’Université James Cook et bien d’autres. Les chercheurs, coordonnés par le professeur Wolfgang Marx, enseignant à l’Institut de santé mentale et physique de l’université australienne, ont conclu leur étude après avoir analysé statistiquement les données de plusieurs revues systématiques, méta-analyses et études de cohorte menées entre 2009 et 2023 sur l’impact des aliments ultra-transformés. L’analyse finale a inclus 14 articles publiés dans Embase, MEDLINE, PsycINFO et d’autres bases de données médicales, pour un total d’environ 10 millions de personnes.

En croisant toutes les données, le professeur Marx et ses collègues ont déterminé que la consommation d’aliments ultra-transformés était liée à 32 résultats néfastes pour la santé, soit 71% de ceux qui ont été analysés. Dans l’étude, une exposition plus élevée à ces aliments a entraîné une augmentation de 50% du risque de passage lié aux maladies cardiovasculaires et de 12% du risque de diabète de type 2. Il s’agissait de « preuves convaincantes » dans ce cas. Des preuves « fortement suggestives » ont été trouvées en association avec une augmentation du risque de passage par maladies cardiaques (66%), de dépression (22%), de troubles du sommeil (41%), de respiration sifflante (40%) et d’obésité (55%). Globalement, la consommation d’aliments ultra-transformés entraînait une augmentation de 21% du risque de mortalité toutes causes confondues. Des preuves suggestives ou faibles ont également été trouvées concernant le cancer. Une étude de 2022 mentionnée par l’AIRC avait également révélé une augmentation de 30% du risque de cancer du côlon.

Comme indiqué, il s’agit d’une étude de revue de méta-analyses, qui n’a donc pas mis en évidence de communiqués de cause à effet entre la consommation de ces aliments et les conditions mentionnées ci-dessus. De plus, les chercheurs sont conscients que de potentiels facteurs de confusion ne sont pas pris en compte dans ce type d’enquête. Cependant, le grand nombre de participants et l’approche statistique rigoureuse fournissent des preuves suffisamment solides sur les risques liés à ces aliments, qui devront être confirmées par des recherches plus approfondies. Les chercheurs soulignent que ces résultats devraient encourager de nouvelles mesures de santé publique pour réduire l’exposition aux aliments ultra-transformés et améliorer la santé humaine. Les détails de l’étude « Exposition aux aliments ultra-transformés et résultats de santé défavorables : revue ombrelle des méta-analyses épidémiologiques » ont été publiés dans la revue scientifique British Medical Journal (BMJ).