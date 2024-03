Quels sont les Planètes Snapchat ? Ordre et Signification (2024)

Si vous recherchez sur Internet ce que sont les planètes Snapchat dans Snapchat Plus, vous êtes au bon endroit. Depuis que Snapchat a introduit cette fonctionnalité, de nombreux utilisateurs semblent l’apprécier et elle est devenue très populaire. Ici, nous expliquerons tout ce que vous devez savoir sur les Planètes Snapchat.

Snapchat est l’une des plateformes de médias sociaux les plus populaires, en particulier pour la génération Z, car l’application propose une gamme de fonctionnalités qui maintiennent son public engagé. Bien que l’application elle-même regorge de fonctionnalités, Snapchat Plus porte l’expérience des utilisateurs à un niveau supérieur avec des améliorations passionnantes.

Snapchat lance régulièrement de nouvelles fonctionnalités pour ses utilisateurs premium, telles que la possibilité de personnaliser l’icône de l’application, de voir qui a réexaminé votre histoire, de désigner des amis spécifiques comme BFF et autres. L’un des ajouts récents pour améliorer l’expérience utilisateur est l’introduction du système solaire des amis Snapchat, une fonctionnalité exclusive aux utilisateurs de Snapchat Plus qui attribue une planète à chacun de leurs amis proches.

Aujourd’hui, nous vous aiderons à comprendre ce que sont les planètes Snapchat, leur signification, leur ordre, leur signification, et bien plus encore. En plus de cela, nous vous indiquerons les étapes à suivre pour voir le système solaire Snapchat pour vos amis.

Qu’est-ce que les planètes Snapchat ?

Les planètes Snapchat font partie de la fonction Solar System des amis, qui est exclusive aux abonnés de Plus et représente le niveau de votre amitié avec d’autres utilisateurs sur la plateforme. Elle comporte huit planètes, semblables au véritable système solaire.

Ici, vous êtes représenté par le « Soleil », et vos amis se voient attribuer une « Planète » en fonction de votre proximité avec Snapchat. Par exemple, si quelqu’un est votre ami Snapchat le plus proche, il vous sera assigné en tant que « Mercure », car Mercure est le plus proche du Soleil dans le système solaire.

Le système solaire fonctionne pour vos huit meilleurs amis suivants sur Snapchat, et vos huit meilleurs amis sont attribués à une planète en fonction de votre proximité avec eux.

Ordre des planètes Snapchat et leur signification

Comme mentionné précédemment, les planètes Snapchat représentent l’ordre de vos meilleurs amis sur l’application, en commençant par Mercure comme ami le plus proche et en terminant par Neptune comme ami le moins proche, comme le système solaire.

Les planètes dans les planètes Snapchat sont Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, respectivement. Découvrez la suite pour comprendre la signification des planètes Snapchat ainsi que leur emoji correspondant :

1. Mercure

Mercure est la première planète du système solaire des amis Snapchat et est la planète la plus proche du Soleil. Dans le système solaire Snapchat+, elle est représentée par une planète rouge avec cinq cœurs rouges autour et quelques emojis.

2. Vénus

Vénus représente votre deuxième ami le plus proche. Dans le système solaire de Snapchat, Vénus est représentée par une couleur brun clair avec des cœurs jaunes, roses et bleus autour d’elle.

3. Terre

La Terre est le troisième ami le plus proche de vous, et elle est représentée par les mêmes couleurs que la Terre réelle, avec des éléments supplémentaires tels qu’une lune, des étoiles et des cœurs rouges.

4. Mars

Le numéro quatre de la liste est Mars, qui représente votre quatrième ami le plus proche sur l’application. Il est représenté comme une planète rouge avec des étoiles et des cœurs violets et bleus autour d’elle.

5. Jupiter

En ce qui concerne votre cinquième ami le plus proche, Jupiter est représenté comme une planète orangée avec des bandes orange foncé et des étoiles colorées.

6. Saturne

Saturne est la sixième planète du système solaire Snapchat, et elle représente le sixième ami le plus proche sur l’application. Elle est représentée comme une planète orange avec un anneau et des étoiles flottant à proximité.

7. Uranus

Uranus représente votre septième ami le plus proche sur Snapchat Plus. Elle est présentée comme une planète verte avec des emojis scintillants et sans cœurs.

8. Neptune

La planète la plus éloignée, ou la huitième, est Neptune, représentée par une planète bleue avec une texture ondulée et sans cœurs autour.

Comment accéder aux Planètes Snapchat

Vous pouvez facilement accéder aux Planètes Snapchat et vérifier les positions de vos amis dans le système solaire dans l’application. Voici comment procéder :

Étape 1 : Tout d’abord, assurez-vous d’avoir un abonnement valide à Snapchat+. Sinon, inscrivez-vous à Snapchat Plus.

Étape 2 : Ouvrez l’application Snapchat. Faites glisser vers la droite depuis l’onglet de l’appareil photo.

Étape 3 : Appuyez longuement sur le Bitmoji de votre ami.

Étape 4 : Cliquez sur « Voir l’amitié » dans le menu.

Étape 5 : Sélectionnez soit le badge « Meilleurs amis », soit le badge « Amis » sous leur nom d’utilisateur pour voir la planète.

Remarque : Si vous voyez le badge « Amis », vous faites partie de leurs huit meilleurs amis mais pas réciproquement. S’il dit « Meilleurs amis », vous êtes tous les deux parmi les huit amis les plus proches de l’autre.

Questions fréquemment posées

Q. Combien y a-t-il de meilleures planètes amies sur Snapchat ?

Il y a un total de huit meilleures planètes amies sur Snapchat, comme dans le véritable système solaire, et chaque planète est attribuée à l’un de vos meilleurs amis sur la plateforme.

Q. Puis-je annuler l’essai gratuit de Snapchat Plus à tout moment ?

Oui. Vous pouvez annuler votre essai gratuit de Snapchat+ s’il ne répond pas à vos attentes. Il vous suffit de vous rendre dans votre liste d’abonnements sur Google Play, de sélectionner « Annuler l’abonnement » et de suivre les instructions.

Q. Puis-je voir les planètes sans un abonnement à Snapchat Plus ?

Non, actuellement, il est impossible de voir les planètes sur Snapchat sans un abonnement à Plus car il s’agit d’une fonction premium. Cependant, vous pouvez toujours demander à votre ami quelle planète vous êtes dans son compte s’il a un abonnement à Snapchat Plus.

Q. Pourquoi ne puis-je pas voir les planètes sur Snapchat ?

Vous ne voyez pas les planètes sur Snapchat parce que vous pourriez ne pas avoir d’abonnement à Snapchat Plus. Si vous êtes un utilisateur de Snapchat+ mais que vous ne voyez toujours pas les planètes, assurez-vous que Bitmoji est lié.

Q. Combien coûte Snapchat Plus ?

Un abonnement à Snapchat Plus est au prix de 3,99 $ par mois ou de 29,99 $ par an. Cependant, les tarifs d’abonnement peuvent varier selon les pays et les appareils. Pour connaître les tarifs les plus récents de votre compte, accédez aux paramètres de Snapchat, puis appuyez sur Snapchat+ et vous verrez le prix du forfait.

Q. Qu’est-ce que Snapchat Plus ?

D’après le site Web de Snapchat, un abonné Snapchat+ bénéficiera de fonctionnalités exclusives, expérimentales et préliminaires destinées à améliorer et personnaliser votre expérience Snapchat. Il permet aux utilisateurs de profiter de nouvelles fonctionnalités avant tout le monde.

Voilà tout ce que vous devez savoir sur les planètes Snapchat. J’espère que vous avez maintenant une meilleure compréhension de ce que sont les fonctionnalités, leur ordre, leur signification et comment y accéder.

Si vous avez des questions relatives à l’article, faites-le nous savoir sur nos réseaux sociaux.