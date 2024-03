WhatsApp ne fonctionnera plus sur les anciens téléphones : comment savoir lesquels sont concernés

Deux fois par an, une nouvelle fait surface selon laquelle WhatsApp ne sera plus mis à jour sur les anciens modèles de smartphones. Ce scénario est réel, mais les modèles concernés sont tous assez anciens. Nous allons vous expliquer comment savoir si votre smartphone est également concerné.

WhatsApp se met toujours à jour. Parmi les applications du système Meta, WhatsApp est celle qui subit le plus de changements fréquents. Chaque changement a un impact, qu’il s’agisse d’une nouvelle fonctionnalité ou d’un correctif de sécurité. Et surtout, chaque changement nécessite un système d’exploitation de référence capable de le supporter. C’est pourquoi, de manière cyclique, WhatsApp annonce qu’il ne sera plus disponible sur les modèles de smartphones qui ne peuvent pas mettre à jour leur système d’exploitation.

Les nouvelles indications concernant les systèmes d’exploitation compatibles avec WhatsApp indiquent que cette application ne peut être utilisée que sur des smartphones fonctionnant sous Android 5.0 (et versions ultérieures) ou sous iOS 12 (et versions ultérieures). Ainsi, tous les appareils utilisant des versions antérieures d’Android ou d’iOS ne pourront plus installer cette application. Cette mise à jour était déjà prévue depuis un certain temps, et nous pouvons maintenant trouver sa version réelle sur le site de l’entreprise.

Quels sont les modèles qui n’auront plus accès à WhatsApp ?

Une précision. Les systèmes d’exploitation pour lesquels WhatsApp ne sera plus disponible sont assez anciens. Android 4 a été présenté en 2011. Quant à iOS 11, il date de 2017. En vérifiant quels modèles de smartphones ne peuvent plus être mis à jour avec des versions ultérieures de ces systèmes d’exploitation, il est possible d’établir la liste des smartphones sur lesquels WhatsApp ne sera plus disponible.

Pour les iPhone, il est assez simple de voir quels modèles ne prendront plus en charge WhatsApp. Pour identifier les modèles, il suffit de vérifier lesquels sont entièrement compatibles avec iOS 12, le système d’exploitation désormais nécessaire pour avoir WhatsApp. En remontant dans le temps, nous pouvons constater qu’iOS a été distribué jusqu’aux modèles d’iPhone 5S. Il est difficile d’en trouver encore un en circulation, car il s’agit d’un modèle présenté en 2013.

Comment vérifier le système d’exploitation de votre smartphone

Si vous souhaitez vérifier le système d’exploitation de votre smartphone, le processus à suivre est assez simple. Sur iPhone, il vous suffit de suivre ces étapes :

Paramètres

Général

Informations

Vous trouverez l’information que vous recherchez à la rubrique : Version d’iOS

Si vous possédez un smartphone avec le système d’exploitation Android, voici les étapes à suivre :