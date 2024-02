Un médicament pour les défenses immunitaires efficace contre la dépression et le trouble bipolaire : comment ça marche

Les chercheurs italiens ont démontré que l’Aldesleuchina, une forme synthétique de la cytokine interleukine 2, est capable d’améliorer l’efficacité du traitement contre la dépression et le trouble bipolaire.

Une étude italienne a révélé que de faibles doses d’une molécule protéique (une cytokine) impliquée dans la régulation de la réponse immunitaire et inflammatoire peuvent améliorer l’efficacité des thérapies contre la dépression et le trouble bipolaire, deux des conditions de santé mentale les plus répandues. Il s’agit de l’interleukine 2 (IL-2), une protéine sécrétée par les lymphocytes T et le sang qui est normalement présente dans notre organisme avec des fonctions d’immunomodulation. Son principal objectif est de favoriser la différenciation des lymphocytes T, des globules blancs essentiels à la protection de l’organisme contre les agents infectieux (virus, bactéries, etc.). Il existe une version synthétique recombinante de cette cytokine appelée Aldesleuchina, un médicament utilisé pour lutter contre divers types de cancer (comme le mélanome), la sclérose latérale amyotrophique (SLA) et d’autres maladies. Nous savons maintenant qu’elle peut également apporter une aide précieuse contre le trouble dépressif majeur et le trouble bipolaire.

Une équipe de recherche italienne dirigée par des scientifiques de l’Université Vita – Salute San Raffaele de Milan et de l’IRCCS Ospedale San Raffaele a déterminé que l’interleukine 2 – ou plutôt sa forme synthétique Aldesleuchina – est capable d’améliorer la réponse aux thérapies antidépressives. Les chercheurs ont décidé de tester cette protéine thérapeutique contre le trouble dépressif majeur (MDD) et le trouble bipolaire (BD) car des anomalies des cellules immunitaires avaient déjà été signalées dans les conditions de santé mentale présentant des problèmes avec les lymphocytes T. Comme expliqué dans un communiqué de presse de l’institut milanais, la dépression et le trouble bipolaire entraînent une augmentation des cytokines (molécules pro-inflammatoires) et d’autres réponses – telles que l’activation des microglies cérébrales – qui ont un impact négatif sur la production de neurotransmetteurs (les principales cibles des thérapies antidépressives) et sur la « maintenance de l’appareil synaptique des neurones ».

Étant donné que dans une proportion significative de patients atteints de trouble dépressif majeur, le traitement pharmacologique traditionnel n’est pas toujours efficace, les chercheurs ont décidé de cibler les mécanismes immuno-inflammatoires, dont l’altération est évidente chez jusqu’à 50% des personnes atteintes de troubles de l’humeur. « La dépression, en particulier lorsqu’elle est résistante aux thérapies antidépressives traditionnelles, est accompagnée d’un état inflammatoire qui affecte tout l’organisme », explique l’université de Milan. Il n’est pas surprenant que les patients dépressifs soient plus susceptibles de développer des maladies inflammatoires et auto-immunes. De plus, ces maladies peuvent augmenter le risque de dépression « même chez ceux qui n’en ont jamais souffert ». L’exemple cité est celui des survivants de la COVID-19, la maladie causée par le coronavirus SARS-CoV-2, qui a provoqué une véritable épidémie « d’érosion mentale », selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS). En termes simples, ces conditions mentales sont associées à un déséquilibre immunitaire que les chercheurs ont essayé de « rétablir » en exploitant les propriétés de la molécule capable de renforcer les défenses immunitaires. L’interleukine 2, en effet, est un facteur de croissance des lymphocytes T qui a déjà démontré son efficacité anti-inflammatoire contre certaines conditions auto-immunes, favorisant la production dans le thymus d’un groupe spécifique de lymphocytes T (CD4+).

Pour déterminer l’efficacité, la sécurité et les réponses biologiques de l’interleukine 2 dans le traitement de la dépression et du trouble bipolaire, le Dr Poletti et ses collègues ont mené une étude de phase 2 monocentrique, randomisée, en double aveugle et contrôlée par placebo avec 36 patients atteints de l’une des deux conditions, dont 24 ont reçu l’Aldesleuchina et 12 ont reçu le placebo. Le traitement actif, expliquent les scientifiques dans le résumé de l’étude, « a significativement renforcé la réponse antidépressive au traitement SSRI/SNRI dans les deux groupes diagnostiques et a augmenté la population de cellules immunitaires régulatrices T, de cellules immunitaires auxiliaires de type 2 et le pourcentage de lymphocytes T naïfs CD4+/CD8+ ». « Les changements de fréquence mobile », poursuivent les scientifiques, « ont été induits rapidement au cours des cinq premiers jours de traitement et ont prédit l’amélioration ultérieure de la gravité de la dépression ». En termes simples, l’Aldesleuchina a réduit la gravité de la dépression et les changements mobiles observés dès les premiers jours chez les patients étaient prédictifs des améliorations cliniques observées. Ce qui rend l’étude encore plus intéressante, c’est que les chercheurs n’ont pas constaté d’effets indésirables graves dans les deux groupes diagnostiques.

« C’est la première étude de contrôle randomisée à soutenir l’hypothèse selon laquelle le renforcement du système immunitaire, et en particulier des lymphocytes T, peut être un moyen efficace de corriger les anomalies immuno-inflammatoires associées aux troubles de l’humeur et, en même temps, de renforcer la réponse antidépressive », déclare le Dr Poletti. « Nous pensons que nos études peuvent déjà modifier la pratique clinique : en effet, nous avons mis en évidence avec cette recherche les effets thérapeutiques de l’interleukine 2 à faible dose sans observer d’effets secondaires. Nous espérons que ces preuves ouvriront désormais la voie à une nouvelle façon d’intervenir dans le cas de dépression résistante aux traitements, en espérant attirer l’attention pour mener le processus nécessaire pour obtenir l’autorisation clinique de cette substance pour la dépression », a déclaré le professeur Benedetti. Les détails de la recherche « Low-dose interleukin 2 antidepressant potentiation in unipolar and bipolar depression: Safety, efficacy, and immunological biomarkers » ont été publiés dans la revue scientifique spécialisée Brain, Behavior, and Immunity.