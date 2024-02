‘Bluey’ aura un spécial de 28 minutes en avril précédé d’un autre épisode inédit

Sera le plus long épisode de toute la série

Célébrant la bonne nouvelle

Depuis le début de sa diffusion en 2022, Bluey est devenue l’une des séries pour enfants les plus regardées par les petits de la maison mais aussi par leurs parents, leurs oncles ou toute personne qui passe du temps avec eux. Du moins, après avoir déjà vu quelques épisodes de cette petite chienne, nous devons admettre qu’ils ne sont pas si mal, bien que nous nous soyons réjouis que Disney+ ait récemment reçu de nouveaux épisodes, histoire de ne pas continuer à les répéter en boucle comme jusqu’à présent.

Le 12 janvier, la plateforme de vidéo à la demande de la Maison aux Souris a commencé à diffuser la saison 3 de Bluey, avec de nouveaux épisodes de 9 minutes chacun, et en avril, il y aura de nouvelles aventures grâce à deux spéciaux qui seront également beaucoup plus longs que d’habitude, l’un d’entre eux durant un impressionnant 28 minutes.

« Nous sommes très heureux de partager Ghostbasket, un épisode complètement neuf de Bluey suivi de The Sign, équivalent à près de six Chunky Chimps ! L’équipe a travaillé dur sur ces deux nouveaux épisodes, en faisant de leur mieux, et nous sommes impatients de les partager avec un public mondial. » – Ludo Studio

Presque une demi-heure de nouvelles aventures

Bien que nous connaissions déjà l’existence de l’un d’entre eux, The Sign (encore sans traduction officielle en espagnol), la surprise est venue avec l’annonce qu’avant de pouvoir voir ce spécial, il y aura un autre spécial qui réchauffera l’atmosphère juste une semaine avant.

Ghostbasket se dévoilera dans le monde entier avant The Sign, le dimanche 7 avril, et marquera le retour des chères grand-mères Janet et Rita, jouées par Bluey et Bingo, et préparera le terrain pour le très attendu spécial de 28 minutes.

The Sign est l’épisode le plus long de l’histoire de la célèbre émission de télévision à l’échelle mondiale, avec une durée de 28 minutes. Tant Ghostbasket que The Sign sont écrits par le créateur et scénariste de Bluey, Joe Brumm, réalisés par Richard Jeffery et produits par Ludo Studio.