Transformer les enfants en petites stars des réseaux sociaux ouvre les portes de l’enfer : toutes les harcèlements qu’ils subissent

Elissa gère le compte Instagram de sa fille de 11 ans depuis 2020. Elle publie des photos de la fillette en robe de soirée, en tenue de danse et en combinaison d’entraînement. Elle compte plus de 100 000 abonnés et certains sont prêts à payer 9,99 dollars par mois pour obtenir plus de photos. Habituellement, elle reçoit des compliments et des émojis avec des yeux en forme de cœur dans ses messages privés. Mais pas seulement. En 2022, d’autres types de messages commencent à arriver. « Tu es une si mauvaise et malade maman, tu es aussi malade que nous, les pédophiles. Je rendrai ta vie et celle de ta fille un enfer. »

Elissa fait partie d’un écosystème beaucoup plus large, celui des influenceurs enfants avec des profils gérés par leurs parents (le réseau social interdit aux enfants de moins de 13 ans d’avoir un compte). Les mères et pères mettent en avant leurs enfants, dans le but d’obtenir des remises de la part de marques de vêtements, d’être rémunérés pour les partenariats et de gagner des abonnés. Pourtant, ce Showcase virtuelle peut rapidement devenir un repaire souterrain pour les pédophiles à la recherche d’images de mineurs.

Comme le révèle une enquête du New York Times, les photos publiées sur Instagram réapparaissent ensuite dans des groupes Telegram, où des hommes adultes partagent leurs fantasmes sexuels par le biais de discussions. « C’est comme une boutique de bonbons« , lit-on dans un commentaire. « Je suis tellement content que ces nouvelles mamans promeuvent leurs filles », ajoute un autre. « Et il y a un stock inépuisable : il suffit de mettre à jour la page Explorer d’Instagram pour trouver de nouveaux préadolescents ».

Comment fonctionne le travail des influenceurs enfants

Un influenceur enfant est un mineur qui crée du contenu souvent sponsorisé sur les plateformes de médias sociaux. Ils partagent leurs hobbies, passions et monétisent également en faisant des partenariats payants pour promouvoir des produits. Ce n’est pas nouveau, les enfants font depuis longtemps partie du monde du marketing, il suffit de penser à Shirley Temple et à sa publicité pour la Royal Crown Cola en 1944. Pourtant, les réseaux sociaux ont amplifié la marchandisation des enfants en ligne.

De nombreux parents sponsorisent leurs enfants pour obtenir des remises sur les vêtements, d’autres reçoivent des cadeaux issus des listes de souhaits d’Amazon ou de l’argent via l’application Cash App. Certains gagnent même des milliers de dollars par mois en vendant des abonnements avec du contenu exclusif. Dans les interviews réalisées par le New York Times, les parents ont expliqué que leurs enfants aiment être sur les réseaux sociaux ou que l’ouverture d’un profil est importante pour une future carrière.

Les enfants comme monnaie d’échange

Tous les hommes qui suivent les profils des influenceurs enfants ne sont pas des pédophiles ou des malintentionnés, certains sont des grands-parents ou des pères des jeunes influenceurs qui laissent des compliments ou des salutations. Pourtant, parmi les abonnés, on trouve souvent des hommes qui ont été jugés ou condamnés pour des crimes sexuels. Beaucoup font du chantage aux mères pour obtenir du matériel pédopornographique.

Cela est également arrivé à Elissa, elle a été menacée en lui disant qu’elle serait dénoncée à la police si elle ne réalisait pas « une petite tâche« . La mère n’a pas répondu et l’homme a envoyé un courriel à l’école de la fille en disant qu’Elissa vendait des photos « obscènes » de sa fille à des pédophiles. La femme a signalé le chantage au shérif local et les responsables scolaires ont clos l’affaire après avoir interrogé sa fille.

Certains demandent même devendre les vêtements usagés de leurs filles, de nombreux hommes se qualifient en effet de « collectionneurs ». Le Canadian Centre for Child Protection, une organisation qui surveille l’exploitation des enfants en ligne, a identifié des images d’abus sexuels sur des mineurs impliquant plusieurs jeunes modèles d’Instagram. En effet, les pédophiles dans leurs discussions se félicitent de l’avènement d’Instagram comme « un âge d’or de l’exploitation des enfants ».

Les risques pour les influenceurs enfants

Plus les profils accumulent de followers, plus le risque d’attirer les pédophiles est élevé. Une étude réalisée en 2020 par Meta, la société mère d’Instagram, a révélé que 500 000 comptes d’enfants reçoivent quotidiennement des interactions « inappropriées ». Il n’est pas rare de trouver des commentaires tels que « Tu es tellement sexy » sous la photo d’une fillette de 5 ans en bikini. Andy Stone, porte-parole de l’entreprise, a expliqué que les parents sont responsables des comptes et de leur contenu, et peuvent les supprimer à tout moment.

« Tout le monde sur Instagram peut contrôler qui peut le taguer, le mentionner ou lui envoyer un message », a souligné Stone, en référence à la fonctionnalité permettant aux parents de bloquer certains commentaires sous les publications de leurs enfants. « De plus, nous empêchons les comptes qui adoptent des comportements potentiellement suspects d’utiliser nos outils de monétisation et nous prévoyons de limiter l’accès de ces comptes aux contenus payants. » Mais ces précautions ne sont souvent pas suffisantes, et une fois que les images commencent à circuler dans le monde souterrain de la pédophilie en ligne, il est déjà trop tard.