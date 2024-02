Des images curieuses montrent comment le Soleil a changé en seulement deux ans

Le Solar Orbiter de l’Agence spatiale européenne (ESA) a capturé régulièrement des images du Soleil pour suivre les progrès alors que nous approchons du pic du cycle solaire actuel. Deux images récemment publiées en février 2021 et octobre 2023 montrent comment l’étoile a changé en seulement deux ans.

Comme indiqué dans Science Alert, le cycle solaire est assez bien compris depuis 1843 grâce à Samuel Schwabe, qui a passé 17 ans à observer les variations des taches solaires. Depuis lors, les experts ont régulièrement observé le flux et le reflux du cycle des taches solaires tous les 11 ans.

Récemment, le Solar Orbiter de l’ESA a capturé régulièrement des images de l’étoile pour suivre les progrès alors que nous approchons du pic de son cycle actuel.

Deux images récemment publiées en février 2021 et octobre 2023 montrent comment les choses évoluent alors que nous nous approchons du maximum solaire.





Le Soleil est une énorme boule de plasma, un gaz chargé électriquement, qui a la propriété étonnante de pouvoir générer un champ magnétique qui peut être intégré à son intérieur. Selon Mark Thompson, de Universe Today, lorsque le Soleil tourne, le champ magnétique est entraîné avec lui. Cependant, comme le Soleil tourne plus rapidement à l’équateur qu’aux pôles, les lignes de champ deviennent de plus en plus serrées.

Sous cette énorme tension, les lignes de champ se brisent occasionnellement, éclatent ou émergent à travers la surface du Soleil et, lorsque cela se produit, nous observons une tache solaire. Ces taches sombres à la surface visible du Soleil sont des régions où des concentrations plus denses de matière empêchent le flux de chaleur vers la surface visible, créant ainsi des taches légèrement plus froides et donc plus sombres sur le Soleil.

La rotation lente du Soleil et l’enroulement lent mais continu des lignes de champ font que les taches solaires deviennent de plus en plus nombreuses à mesure que le champ devient plus déformé. Observées sur une période de plusieurs années, les taches semblent migrer lentement des régions polaires vers les régions équatoriales à mesure que le cycle solaire avance.

A expliqué Mark Thompson de Universe Today.

Afin de comprendre ce cycle complexe et de découvrir d’autres mystères du Soleil, l’ESA a lancé son Solar Orbiter le 10 février 2020. Sa mission est d’explorer les régions polaires du Soleil, de comprendre ce qui alimente le cycle solaire de 11 ans et ce qui alimente le chauffage de la couronne solaire, les couches externes de l’atmosphère de l’étoile.

Les images du Solar Orbiter, maintenant publiées, montrent de gros plans de la surface visible de l’étoile, la photosphère, alors qu’elle se rapproche du pic de l’activité solaire.

Au début du cycle, lors du minimum solaire en 2019, il y avait relativement peu d’activité et seulement quelques taches solaires. Depuis, l’activité a lentement augmenté. L’image de février 2021 montrait un Soleil relativement calme, mais une image prise en octobre de l’année dernière montre que les choses chauffent.

Le pic de ce cycle est prévu pour 2025, ce qui soutient les théories selon lesquelles la période d’activité maximale pourrait arriver un an plus tôt.