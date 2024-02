Honor Magic6 Pro vient d’arriver et est déjà en tête du classement DXOMARK

Le Honor Magic6 Pro est l’une des nouveautés du MWC d’hier. Ce nouveau smartphone veut se démarquer sur le marché et il a naturellement des arguments à la hauteur de cette affirmation. Désormais, et prouvant qu’il a de la marge pour dominer, apparaissent les résultats DXOMARK qui le placent en tête du classement.

Le Honor Magic6 Pro reçoit un grand merci dans les classements DXOMARK. Au total, il y a 3 catégories où il est bien en haut, puis arrive deuxième dans une autre catégorie. Ainsi, il garantit la domination sur les meilleurs smartphones.

La première catégorie où l’on le voit se démarquer est celle de la batterie, ayant également d’excellentes performances dans le domaine de l’écran, domaines dans lesquels la concurrence est très forte. Il y a ensuite une autre première place en photographie selfie, garantissant également la deuxième place en audio.

En termes d’autonomie, c’est un smartphone qui se démarque immédiatement. Nous avons une énorme proposition de 5600 mAh, qui garantit plus de 3 jours de fonctionnement sans aucun problème. Il est également très rapide à charger et en quelques minutes seulement, il durera longtemps.

Dans ce domaine, DXOMARK met en avant une excellente autonomie, un excellent affichage en streaming vidéo, en jeux et avec l’écran éteint. La décharge est lente et ne prend que 1 heure et 20 minutes pour charger complètement la batterie. Moins positifs sont l’autonomie relativement courte dans les tests Wi-Fi avec écran inactif et streaming de musique, ainsi que la consommation d’énergie résiduelle élevée.

Sur l’écran, nous avons une autre performance unique du Honor Magic6 Pro. Ce smartphone possède également l’un des meilleurs écrans disponibles et cela peut être vu dès la première utilisation de cet appareil.

Dans ce domaine, DXOMARK met en avant des niveaux de luminosité adaptés aux différentes conditions d’éclairage, une gestion des mouvements de premier ordre et un écran tactile précis, réactif et fluide. Il offre également une bonne expérience vidéo HDR dans des conditions de faible luminosité. Le moins positif est le changement de couleur immédiat lors de la visualisation sous un angle et un motif rayé visible sur un fond sombre et uniforme dans des conditions de pièce sombre.

Comme nous l’avons déjà dit, le Honor Magic6 Pro se démarque dans deux autres domaines, la photographie selfie, où il occupe déjà la première place, et l’audio, où il occupe la deuxième place. Ces deux excellents résultats confirment à quel point ce smartphone est une excellente proposition.

Avec ces résultats, le Honor Magic6 Pro est désormais le premier smartphone qui domine le classement DXOMARK et que la concurrence tentera de battre. Les arguments sont là et prêts à être utilisés, avec une grande importance pour les caméras.