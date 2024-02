Où Dynamic Island sera-t-il le meilleur ? Apple a des doutes…

L’encoche, qui gênait de nombreux utilisateurs de téléphones autres que l’iPhone, a pris une apparence différente avec l’arrivée de l’iPhone 14 Pro. Apple, en 2022, l’a baptisée Dynamic Island. Cet espace, qui regroupe les capteurs TrueDepth et la caméra frontale, peut avoir différents looks et fonctionnalités. Il peut s’étendre pour afficher les alertes du système, les résultats sportifs et diverses autres informations. Désormais, Apple semble vouloir lui donner plus… de présence !

Dynamic Island est un « mal nécessaire ». C’est dans cet espace de l’écran de l’iPhone que sont positionnés la caméra frontale et les capteurs Face ID.

Apple a exploré diverses idées pour la zone d’encoche de l’iPhone au fil des ans avant d’arriver au design actuel de Dynamic Island, selon les informations obtenues par MacRumors. Il n’a pas fallu longtemps pour qu’il y ait des recréations, des images qui puissent illustrer ce que l’on pouvait penser.

Avant Dynamic Island, Apple a exploré un menu contextuel sur le côté droit de l’écran qui donnerait aux utilisateurs un accès rapide à l’heure, à la force du signal mobile et Wi-Fi, à la luminosité de l’écran, au volume et au niveau de charge de la batterie. Le menu ressemble essentiellement à une deuxième encoche et disparaîtrait lorsqu’il n’était pas utilisé.

Une autre idée envisagée par Apple consistait à cacher l’encoche avec une zone de barre d’état entièrement noire en haut de l’écran. Les écrans OLED affichent la couleur noire en désactivant les pixels individuels, cette conception aurait donc permis d’économiser la batterie.

Plus tard, Apple a eu l’idée de Dynamic Island et a exploré une variété de conceptions différentes, comme l’image ci-dessous.

Dans un premier temps, Apple a allongé l’îlot dynamique en permanence en haut de l’écran, avant de décider qu’il serait moins intrusif s’il changeait de taille selon les besoins. Apple a également envisagé d’afficher le volume et une gamme complète de raccourcis système dans Dynamic Island, testé un système inédit pour les appels téléphoniques en cours, et bien plus encore.

Apple a depuis étendu Dynamic Island à tous les modèles d’iPhone 15, tout en continuant à vendre les iPhone 13, iPhone 14 et iPhone 14 Plus avec une encoche.

Les rumeurs suggèrent qu’Apple envisage de déplacer à terme la caméra frontale et les capteurs Face ID de l’iPhone sous l’écran, mais cette transition ne devrait pas commencer avant l’année prochaine.