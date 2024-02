Odysseus: demi-siècle après, les États-Unis font atterrir un vaisseau sur la Lune

En décembre 1972, lors de la mission Apollo 17, les États-Unis ont effectué le dernier atterrissage sur la Lune. Depuis ce jour, les Américains n’ont jamais atterri à nouveau sur notre satellite. Maintenant, 52 ans plus tard, l’entreprise américaine Intuitive Machines a effectué un atterrissage historique sur la Lune. Le module d’atterrissage Odysseus, lancé en début de mois, marque une nouvelle ère.

L’entreprise américaine Intuitive Machines a réalisé aujourd’hui un atterrissage historique et important sur la Lune. Le module d’atterrissage Odysseus a aluni à la surface de la Lune à 13h23 (heure du Portugal continental), marquant le premier atterrissage lunaire des États-Unis depuis Apollo 17 en 1972 et le premier atterrissage sur la Lune par une entité commerciale.

Le module d’atterrissage Odysseus fait partie du programme CLPS (Commercial Lunar Payload Services) de la NASA, qui prévoit des contrats avec des entreprises pour des services lunaires, et transporte une série d’instruments scientifiques de la NASA.

Le vaisseau a atterri au pôle sud de la Lune, qui est une zone d’intérêt scientifique particulier, car elle abrite de la glace d’eau et c’est la région où la NASA prévoit de faire atterrir des astronautes dans le cadre de son programme Artemis.

Le succès de l’atterrissage a été salué par l’administrateur de la NASA, Bill Nelson, qui a déclaré dans une annonce:

No huitième jour d’un voyage de 400 millions de kilomètres, un voyage le long du grand pont cosmique depuis la rampe de lancement du Kennedy Space Center jusqu’à l’objectif du pôle sud de la Lune, un module d’atterrissage commercial appelé Odysseus, propulsé par une entreprise appelée Intuitive Machines, a été lancé dans une fusée SpaceX, transportant une quantité d’instruments scientifiques de la NASA et portant le rêve d’une nouvelle aventure. Une nouvelle aventure dans la science, l’innovation et le leadership américain dans l’espace. Eh bien, tout cela était l’atterrissage d’une vie.

Aujourd’hui, pour la première fois depuis plus d’un demi-siècle, les États-Unis sont revenus sur la Lune.

La couverture de l’atterrissage a été diffusée en direct par Intuitive Machines, y compris quelques minutes après l’heure prévue de l’atterrissage, lorsque du temps était nécessaire pour établir des communications avec le module d’atterrissage.

Le module fonctionne de manière quelque peu autonome, de sorte que l’équipe de contrôle au sol a dû attendre plusieurs minutes pour que les communications soient établies afin de confirmer que l’atterrissage avait été réussi.

Quelques ajustements de dernière minute ont été nécessaires avant la tentative d’atterrissage, car le vaisseau spatial a effectué une manœuvre de correction supplémentaire pour élever l’orbite du vaisseau spatial et a effectué une orbite supplémentaire avant de commencer la séquence d’atterrissage. Mais la prudence supplémentaire en valait la peine, car l’atterrissage a été réussi et le module d’atterrissage peut maintenant commencer ses opérations avec ses 12 charges utiles.

Six des charges utiles à bord sont des expériences de la NASA et les six autres proviennent d’autres entreprises privées. La mission devrait durer environ une semaine et collectera des données sur le pôle sud lunaire.