Plus d’intimité ! Les noms d’utilisateur viennent à Signal pour garder votre numéro de téléphone privé

Signal s’est toujours attaché à garantir une grande confidentialité aux utilisateurs et à les protéger. Il y a eu de nombreuses nouvelles fonctionnalités et améliorations dans ce domaine clé et maintenant une nouvelle a été révélée. Très bientôt, les utilisateurs pourront utiliser des noms d’utilisateur sur Signal pour garder leur numéro de téléphone privé.

Le souci de Signal de confidentialité et de sécurité en réalité le choix le plus utilisé par beaucoup pour échanger des messages. C’est une préoccupation constante et présente dans tous les nouveaux développements. C’est exactement ce que montre le dernier lot d’améliorations annoncées.

Votre numéro de téléphone ne sera pas visible

La première nouvelle fonctionnalité garantit que les utilisateurs peuvent conserver l’anonymat et ne pas révéler naturellement leur numéro de téléphone. L’option par défaut qui devient active est que le numéro de téléphone sera masqué et inaccessible à tout le monde.

Si vous utilisez Signal, votre numéro de téléphone ne sera plus visible par toutes les personnes avec qui vous discutez habituellement. Les personnes dont votre numéro est enregistré dans leurs contacts téléphoniques verront toujours votre numéro de téléphone car elles le connaissent déjà.

Noms d’utilisateur pour plus de confidentialité sur Signal

La deuxième nouveauté augmente encore davantage la confidentialité. On parle de noms d’utilisateur, qui sont désormais accessibles à tous. Ceux-ci permettent d’identifier l’utilisateur, abandonnant ainsi le numéro de téléphone, qui n’est plus visible.

Si vous ne souhaitez pas fournir votre numéro de téléphone pour une nouvelle conversation Signal, vous pouvez désormais créer un nom d’utilisateur unique. Il ne s’agit pas d’un identifiant permanent et n’est pas visible par les personnes avec lesquelles vous discutez déjà. C’est simplement un moyen de démarrer une conversation sur Signal sans partager votre numéro de téléphone.

Pour l’instant, ces options sont testées en version bêta et seront mises à la disposition de tous dans les semaines à venir. Il est important de souligner que même lorsque ces fonctionnalités atteignent tout le monde, il est nécessaire de disposer de la version la plus récente de Signal pour pouvoir en profiter pleinement.