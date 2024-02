Le lander Odysseus est sur la lune : pourquoi les États-Unis retournent sur notre satellite après 52 ans

L’objectif de la mission est d’étudier l’environnement lunaire, c’est pourquoi le module s’est posé près du pôle sud, une zone d’intérêt pour la NASA car de l’eau a été détectée sous forme de glace.





Tout d’abord le silence, puis ce « bip » transmis par l’antenne principale d’Odysseus. Applaudissements. « Je sais que c’était un moment difficile, mais nous sommes sur la surface et nous transmettons. Bienvenue sur la lune », annonce Steve Altemus, PDG d’Intuitive Machines, la société basée à Houston qui a collaboré avec la NASA pour amener le module sur le satellite de la Terre. Odysseus est le premier véhicule lancé par les États-Unis à se poser sur la surface lunaire depuis la mission Apollo 17 en 1972. « Aujourd’hui, pour la première fois en plus d’un demi-siècle, les États-Unis sont revenus sur la lune », a déclaré l’administrateur de la NASA, Bill Nelson. « Aujourd’hui est un jour qui montre la puissance et la promesse des partenariats commerciaux de la NASA. Félicitations à tous ceux qui sont impliqués dans cette grande et audacieuse recherche ».

L’objectif de la mission est d’étudier l’environnement lunaire, c’est pourquoi Odysseus a transporté l’équipement scientifique nécessaire (environ 100 kg de charge utile) pour effectuer une reconnaissance préliminaire. La NASA a financé Intuitive Machines avec un investissement de 118 millions de dollars. Depuis un certain temps, l’Agence spatiale investit dans des partenariats privés. La NASA prévoit de dépenser 2,6 milliards de dollars sur 10 ans pour les missions spatiales commerciales.

Après l’atterrissage, Intuitive Machines a publié un communiqué sur le résultat de la mission : « Après avoir résolu quelques problèmes de communication, les contrôleurs de vol ont confirmé qu’Odysseus est dans la bonne position et commence à envoyer des données. Nous travaillons actuellement pour commencer à télécharger les premières images de la surface lunaire ».

Le voyage du module

Le véhicule spatial s’est posé à 18h23 (minuit et 23 heures italiennes) à l’est, à environ 300 kilomètres du pôle sud de la lune, après un voyage d’une semaine. Il a été transporté par une fusée SpaceX Falcon 9 qui a décollé le 15 février du Kennedy Space Center, sans rencontrer de problèmes pendant le voyage.

Juste avant l’atterrissage, cependant, les contrôleurs au sol ont réalisé que les lasers permettant de déterminer l’altitude et la vitesse horizontale du module, essentiels pour une descente autonome, ne fonctionnaient pas. Ils ont donc utilisé les lasers expérimentaux de la NASA pour mesurer la distance par communiqué au sol et détecter sa configuration, les ingénieurs ont ainsi réussi à les connecter aux ordinateurs de navigation.

L’objectif de la mission

Odysseus étudiera maintenant l’environnement lunaire, il s’est posé près du pôle sud, une zone d’intérêt pour la NASA car de l’eau a été détectée sous forme de glace. L’agence spatiale prévoit d’envoyer un équipage à partir de 2026 avec les missions Artémis. « Quelle victoire », a déclaré Nelson, le directeur de la NASA : « Odysseus a conquis la lune. Cette réalisation est un immense pas en avant pour l’humanité toute entière ».

« Aujourd’hui, pour la première fois en plus d’un demi-siècle, les États-Unis sont revenus sur la lune. Pour la première fois de l’histoire de l’humanité, une entreprise commerciale, une entreprise américaine, a lancé et mené le voyage jusque là-haut. Aujourd’hui est un jour qui démontre la puissance et la promesse des partenariats commerciaux de la NASA. Félicitations à tous ceux qui ont participé à cette grande et audacieuse entreprise chez Intuitive Machines, SpaceX et ici même à la NASA ».