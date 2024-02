Trois éruptions solaires violentes en moins de 24 heures, l’une d’entre elles étant très puissante : que se passe-t-il ?

Le 22 février 2024, le Soleil a produit trois éruptions solaires extrêmement violentes en séquence. La troisième était de classe X 6.3, la plus puissante enregistrée lors du cycle actuel d’activité magnétique. L’énergie libérée était équivalente à des millions de bombes nucléaires explosant simultanément. Que indique cela et quels sont les risques pour la Terre.

L’éruption de classe X 6.3 du 22 février 2024. Crédit : NASA / SDO

En moins de 24 heures, le Soleil a produit trois éruptions extrêmement violentes, chacune libérant une énergie comparable à l’explosion simultanée de millions de bombes atomiques. La plus puissante des trois, survenue à 23h34 (heure italienne) le jeudi 22 février 2024, a été classée par les scientifiques comme un événement de classe X 6.3. Les images du phénomène en ultraviolet ont été capturées par les coronagraphes LASCO (Large Angle Spectrometer Coronagraph) du Solar Dynamics Observatory (SDO) de la NASA. On n’avait pas assisté à une éruption solaire aussi puissante depuis 2017, et elle a été la plus énergétique de l’actuel cycle décennal (25) d’activité magnétique de l’étoile. Le 14 décembre de l’année dernière, une éruption de classe X 2.8 avait été enregistrée, sensiblement moins violente mais néanmoins « terrifiante » en termes d’énergie libérée dans l’espace.

Les éruptions solaires se divisent en effet en quatre classes principales (B, C, M et X), chacune étant subdivisée en sous-classes de 1 à 9, comme l’explique la NASA. L’ordre de puissance est basé sur une échelle logarithmique similaire à celle utilisée pour déterminer la magnitude des tremblements de terre. Cela indique qu’une éruption de classe X, la plus puissante de toutes, est 10 fois plus violente qu’une classe M, 100 fois qu’une classe C et 1 000 fois qu’une classe B. Les éruptions solaires de classe X peuvent dépasser le seuil de 9 (contrairement aux classes précédentes). Il suffit de savoir que l’éruption la plus puissante jamais enregistrée, en 2003, a été un dévastateur classe X 45 (les capteurs se sont arrêtés à 17, mais comme l’explique l’agence spatiale américaine, l’énergie libérée était bien supérieure).

Les éruptions solaires se produisent principalement près des taches solaires, où se trouvent des champs magnétiques très intenses. Ces régions actives sont plus sombres et plus froides que celles environnantes précisément parce que les champs magnétiques empêchent la chaleur produite par les réactions nucléaires d’atteindre la surface (bien qu’elle atteigne quand même 3 400 °C). Lorsque les lignes de champ se « brisent » et se reconnectent, elles libèrent de l’énergie sous forme d’éruptions solaires. Dans le cas des trois éruptions du 22 février 2024, la région d’origine était le gigantesque complexe de taches solaires AR3590, comme l’indique le site spécialisé spaceweather.com. Les éruptions sont souvent accompagnées d’éjections de masse coronale (CME), une énorme émission de matériau coronal – particules chargées électriquement ou plasma – qui peut atteindre la Terre sous forme de vent solaire et déclencher non seulement des aurores boréales et d’autres phénomènes incroyables, mais aussi les redoutables tempêtes géomagnétiques.

La tache solaire AR3590. Crédit : NASA/HMI

Les deux premières éruptions du 22 février 2024, une de classe X 1.8 enregistrée à 00h07 et une de classe X 1.7 à 07h32 (toujours heure italienne), n’ont pas été accompagnées de CME, tandis que pour la troisième – la classe X 6.3 – il n’y a pas encore de confirmation, mais cela semble aussi exclu pour celle-ci. Étant donné que la tache solaire n’était pas orientée vers la Terre, l’impact de ces trois événements a été très limité : « Les rayonnements ultraviolets extrêmes provenant de chaque éruption ont ionisé la partie supérieure de l’atmosphère terrestre, provoquant des pannes radio à ondes courtes à Hawaï (fin du 21 février), en Australie (début du 22 février) et à nouveau à Hawaï (fin du 22 février). Les marins et les radioamateurs dans ces zones ont peut-être remarqué une perte de signal à toutes les fréquences inférieures à 30 MHz », explique spaceweather.com, en indiquant les dates selon le fuseau horaire EST.

Cependant, la tache solaire AR3590 se déplace vers l’équateur de l’étoile. Si elle devait donner naissance à une éruption extrêmement violente comme la classe X 6.3 de cette nuit, avec une éjection de masse coronale en direction de notre planète, les conséquences pourraient être très significatives. Il y aurait en effet un risque de tempête géomagnétique de grande ampleur, susceptible de causer de graves problèmes aux lignes électriques, aux connexions Internet, à la navigation par satellite, et bien plus encore. Un événement très puissant pourrait causer des dommages catastrophiques.

Il n’est pas surprenant de constater une activité magnétique intense de notre étoile, étant donné qu’elle se dirige vers le pic maximum de son cycle, d’une durée typique de 11 ans. Ce pic est prévu entre la fin de 2024 et l’été 2025. Pendant cette période, des phénomènes particulièrement énergétiques sont très probables. On espère qu’ils ne seront pas dirigés vers la Terre, mais comme le disent souvent les scientifiques, il ne s’agit pas de savoir si, mais quand. Un nouvel événement de Carrington, qui a causé d’importants problèmes en 1859, provoquerait une véritable catastrophe dans notre ère hyper-technologique.