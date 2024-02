Chute de cheveux, qu’est-ce que Litfulo (ritlecitinib), la pilule pour le traitement de l’alopécie areata sévère

Litfulo (ritlecitinib) est un médicament utilisé pour traiter l’alopécie areata sévère, une maladie auto-immune qui provoque une perte de cheveux en plaques. Déjà approuvé aux États-Unis et en Europe (également disponible en Italie), il a également obtenu l’autorisation au Royaume-Unis, qui a recommandé son utilisation dans le service de santé national.

Crédit : Thirunavukkarasye-Raveendran / wikipedia

Une pilule à prendre une fois par jour, appelée Litfulo (ritlecitinib), est de plus en plus reconnue comme un élément révolutionnaire dans le traitement de la perte de cheveux causée par l’alopécie areata, une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire attaque les follicules pileux, provoquant une perte de cheveux en plaques. Dans les formes les plus graves, pour lesquelles le médicament est indiqué, les follicules pileux du cuir chevelu ainsi que les cils, les sourcils, la barbe et d’autres parties du corps peuvent également être touchés.

Le médicament, fabriqué par Pfizer, est déjà approuvé par la Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et par l’Agence européenne des médicaments (EMA) en Europe (également disponible en Italie) et a récemment été autorisé au Royaume-Unis, où le National Institute for Health and Care Excellence (Nice) a recommandé son utilisation dans le service de santé national. « Notre commission estime que l’alopécie areata sévère peut avoir un impact significatif sur la santé et la qualité de vie des personnes – a déclaré Helen Knight, directrice de l’évaluation des médicaments au Nice – . Nous sommes heureux de pouvoir recommander ce traitement innovant, seulement 16 semaines après avoir obtenu l’approbation de l’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) : c’est la première fois que le Nice recommande l’utilisation d’un médicament pour l’alopécie areata sévère au Service national de santé ».

Qu’est-ce que Litfulo (ritlecitinib) et comment fonctionne-t-il ?

Litfulo (ritlecitinib) est un médicament fabriqué par Pfizer et indiqué pour le traitement de l’alopécie areata sévère, une maladie auto-immune qui provoque une perte de cheveux en plaques. Le médicament est un immunosuppresseur et son action est basée sur l’inhibition de JAK3, la Janus kinase 3, et de la kinase de la famille TEC, bloquant ainsi la voie de signalisation des cytokines et l’activité cytolytique des cellules T, qui sont impliquées dans la pathogenèse de l’alopécie areata.

En d’autres termes, le médicament agit en bloquant les enzymes qui provoquent l’inflammation et la chute des cheveux et des poils, favorisant ainsi leur repousse.

Qu’est-ce que l’alopécie areata sévère et pourquoi les cheveux tombent-ils ?

L’alopécie areata est une maladie auto-immune dans laquelle le système immunitaire d’une personne confond les follicules pileux comme un corps étranger et les attaque. Cela provoque une perte de cheveux en plaques, généralement de la taille d’une pièce de monnaie ou plus étendue, et dans les formes les plus graves, cela peut également affecter les cils, les sourcils, la barbe et d’autres parties du corps.

« Même le cours de la maladie est particulier – explique le Dr Antonio De Bitonto, responsable de l’unité de dermatologie du Policlinico San Marco di Zingonia (Bergame) – . Dans certains cas, une ou plusieurs plaques sans cheveux peuvent se former en une seule journée, tandis que dans d’autres cas, une perte massive peut se produire en peu de temps. » L’alopécie areata touche environ 1 personne sur 1000 et son apparition se fait en général avant l’âge de 30 ans, bien que la maladie puisse apparaître à n’importe quel âge et affecter hommes et femmes de manière égale.

Qui peut prendre Litfulo (ritlecitinib) ?

Litfulo (ritlecitinib) est un médicament indiqué pour le traitement de l’alopécie areata sévère chez les adultes et les adolescents de 12 ans et plus.

Soumis à une ordonnance médicale, le médicament se présente sous forme de capsules rigides à prendre par voie orale, dont la dose recommandée est d’une capsule par jour, équivalente à 50 mg de ritlecitinib. Les capsules doivent être avalées entières, sans les écraser, les diviser ou les mâcher, indépendamment des repas. L’utilisation du médicament n’est pas recommandée en association avec d’autres inhibiteurs JAK, des immunomodulateurs biologiques, de la ciclosporine ou d’autres immunosuppresseurs puissants.

Efficacité et effets secondaires

L’efficacité et la sécurité de ritlecitinib ont été évaluées dans l’étude ALLEGRO, un essai clinique impliquant 718 patients présentant une perte de cheveux sur une surface égale ou supérieure à 50 % du cuir chevelu, mesurée à l’aide de l’échelle Severity of Alopecia Tool (SALT), qui est utilisée pour quantifier la perte de cheveux. D’après cette étude, dont les résultats complets ont été publiés dans la revue scientifique The Lancet en avril 2023, 23% des patients ayant pris un comprimé de ritlecitinib par jour pendant 24 semaines ont atteint une couverture capillaire égale ou supérieure à 80% (SALT≤20) après six mois de traitement, contre 1,6% dans le groupe placebo.

Les effets secondaires les plus courants (rapportés chez au moins 4% des participants à l’étude) incluaient des maux de tête (10,8%), de la diarrhée (10%), de l’acné (6,2%), des éruptions cutanées (5,4%) et de l’urticaire (4,6%). Pour toutes les autres informations sur Litfulo (ritlecitinib) non mentionnées ici, veuillez vous référer à la notice du médicament et au résumé des caractéristiques du produit disponibles sur le site de l’Agence italienne des médicaments (AIFA).