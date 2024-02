Il n’y a pas d’amour sans coche bleue : Tinder veut demander le passeport pour rendre les chats plus sûrs

L’application de rencontres a annoncé l’introduction dans plusieurs pays d’un nouveau système de vérification de l’identité des membres. L’objectif est de lutter contre le catfishing, mais beaucoup de doutes subsistent quant à son efficacité.

Ceux qui ont utilisé les applications de rencontres, ne serait-ce qu’une seule fois dans leur vie, le savent. Vous êtes là en train de discuter avec une personne qui semble être tout à fait votre genre, et pourtant une question vous tourmente : « Et si celui sur la photo n’était pas vraiment lui ? ». En réalité, il ne s’agit pas de doutes infondés, mais d’un risque réel : le « catfishing », c’est-à-dire la création d’une fausse identité par une personne qui reste « cachée » pour tromper ou arnaquer la « victime », est un phénomène apparu avec les premiers sites de chat en ligne et qui a explosé avec l’arrivée des réseaux sociaux et des applications de rencontres.

Pour mettre un frein aux nombreux « arnaques sentimentales » qui ont lieu sur les sites et applications de rencontre, Tinder a annoncé une nouveauté qui devrait garantir une plus grande sécurité pour les utilisateurs : l’introduction dans plusieurs pays de contrôles plus approfondis de l’identité des inscrits grâce à un système de vérification à plusieurs niveaux : en fournissant un document d’identité (passeport ou permis de conduire), en enregistrant un selfie, ou les deux vérifications.

L’annonce de Tinder

L’application de rencontres a expliqué que le nouveau système de vérification sera introduit sur une base volontaire pour les personnes résidant au Royaume-Unis, aux États-Unis, au Brésil et au Mexique. En réalité, le même système avait déjà été introduit en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023.

Il est cependant important de préciser que le nouveau mécanisme de vérification d’identité ne sera pas introduit pour tout le monde, mais seulement pour ceux qui souhaitent y adhérer sur une base volontaire. Il y a deux options : les volontaires qui effectuent l’authentification par selfie recevront un insigne bleu avec l’icône de l’appareil photo, ceux qui prouvent leur identité avec un document recevront l’insigne bleu avec l’icône de l’ID. Enfin, les utilisateurs qui choisissent d’adhérer aux deux étapes recevront un coche bleu.

D’après les premières données obtenues lors de l’expérience menée en Australie et en Nouvelle-Zélande, l’entreprise a déclaré que les utilisateurs qui ont choisi d’être vérifiés ont eu beaucoup plus de chances d’obtenir une correspondance, avec une augmentation de 67% par communiqué aux utilisateurs non vérifiés.

Ce n’est pas la première tentative visant à garantir une plus grande sécurité

En réalité, cela fait des années que Tinder essaie de « rassurer » ses utilisateurs sur l’identité des personnes qu’ils pourraient rencontrer en l’utilisant. Par exemple, dès 2020, l’application avait introduit pour les utilisateurs de différents pays – dont l’Italie – la possibilité de vérifier leur photo de profil pour obtenir le précieux « tick bleu ».

Même dans ce cas, l’objectif déclaré était de réduire les cas de catfishing et déjà à l’époque il s’agissait d’une option volontaire mais, contrairement à la nouveauté récemment annoncée, il ne s’agissait en aucun cas d’un contrôle de l’identité de l’utilisateur : les profils étaient uniquement liés à l’adresse e-mail et pour s’inscrire, le prénom suffisait (en théorie).

Actuellement, cependant, l’introduction de la possibilité de présenter un document d’identité pourrait offrir une certaine sécurité supplémentaire, mais reste la limite importante qu’il s’agit d’une procédure sur une base volontaire, il n’est donc pas du tout certain que beaucoup de personnes choisiront de la faire.