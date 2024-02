La bande qui a escroqué Apple : ils envoyaient de faux iPhone à réparer pour recevoir les originaux

Haotian Sun et Pengfei Xue ont envoyé un faux iPhone à Apple en 2017. Selon le procureur des États-Unis pour le district de Columbia, il s’agissait du premier sur les 5 000. Les deux hommes chinois, âgés de 33 ans, vivent dans le Maryland et ont mis en place un plan pour tirer profit du système de restitution et de réparation de l’entreprise. Ils ont en effet envoyé des milliers d’iPhone contrefaits et cassés afin d’obtenir des smartphones authentiques. « Selon les preuves présentées par le gouvernement, entre mai 2017 et septembre 2019, Sun, Xue et d’autres conspirateurs ont escroqué Apple Inc. en envoyant de faux iPhone pour réparation afin de convaincre Apple de les échanger contre de véritables iPhone de remplacement », a déclaré le bureau du procureur de DC.

Les smartphones ont été envoyés aux boîtes aux lettres UPS de la région métropolitaine de Washington DC. Ces dispositifs, avec de faux numéros et IMEI, sont arrivés aux revendeurs et aux fournisseurs de services Apple autorisés. Selon l’accusation, l’ensemble du schéma a rapporté environ 3 millions de dollars aux deux escrocs. Sun et Xue ont été reconnus coupables par un jury fédéral, et condamnés pour fraude postale et association de malfaiteurs en vue de commettre une fraude postale. Ils risquent désormais jusqu’à 20 ans de prison.

L’arnaque des iPhones cassés

Sun et Xue auraient fait parvenir les iPhones contrefaits depuis Hong Kong. Les documents judiciaires montrent que entre mai 2017 et septembre 2019, les deux hommes ont poursuivi leur fraude en envoyant de faux iPhones à Apple pour réparation. Ils ont également falsifié les numéros de série pour mieux dissimuler la supercherie et utilisé des alias pour ne pas être retrouvés. Les hommes ont été arrêtés en décembre 2019 et le juge de la Cour de district des États-Unis, Timothy J. Kelly, a fixé la date de la condamnation au 21 juin de cette année.

Les anciennes escroqueries basées sur les politiques d’Apple

En réalité, ce n’est pas la première fois que cela se produit. Plusieurs escrocs ont exploité la politique de retour de l’entreprise. Deux frères de San Diego, Zhimin et Zhiting Liao, ont été condamnés à 41 mois de prison en 2023 pour avoir envoyé des iPhones et iPads contrefaits à Apple. En 2022, Haiteng Wu avait également gagné 1 million de dollars en mettant en œuvre la même arnaque.