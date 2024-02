Supprimer les applications en arrière-plan n’est pas une si bonne idée : que se passe-t-il réellement ?

Il y a de nombreux utilisateurs qui pensent qu’il est nécessaire de supprimer les applications qui apparaissent à l’écran comme actives en arrière-plan pendant la journée. Les minutes consacrées à cette opération, selon un récent fact-checking, pourraient être utilisées de n’importe quelle autre manière.

L’opération est connue de tous ceux qui possèdent un smartphone. De temps en temps, pendant la journée, vous faites glisser l’écran vers le haut, ou vous touchez une section de l’écran, puis vous procédez à la fermeture de toutes les applications que vous avez récemment ouvertes et dont vous n’avez plus besoin. Selon le mythe, les effets positifs de cette pratique permettent d’économiser la batterie et surtout d’accélérer le fonctionnement du smartphone.

A la base de cette théorie, il y a l’idée que les applications en arrière-plan continuent en effet de fonctionner, consommant ainsi de la mémoire et de la batterie sur nos appareils. Ou peut-être pas. Le média spécialisé dans la technologie Gizmondo a publié un fact-checking pour démonter ce qui pourrait être simplement une légende urbaine.

Ce qui se passe sur Apple et Android avec les applications en arrière-plan

Au fil des années, différentes positions officielles ont été prises par les entreprises qui produisent des smartphones. En 2016, Craig Federighi, l’un des responsables de l’équipe d’ingénierie logicielle, a confirmé que fermer les applications en arrière-plan ne sert pas à améliorer les performances de la batterie. Selon Federighi, les applications en arrière-plan ne sont que des captures d’écran d’applications ouvertes précédemment, des panneaux qui ne servent qu’à revenir plus rapidement à ces mêmes applications.

Selon Gizmondo, la situation est légèrement différente pour Android. Selon Gizmondo, le mécanisme des applications en arrière-plan semble être un peu différent de celui de l’iPhone. Ici, selon Gizmondo, le problème est différent : fermer une application en arrière-plan puis la rouvrir consomme plus de batterie que de la laisser en attente.

La question de la vie privée est bien sûr présente. Les applications qui se mettent à jour en arrière-plan peuvent continuer à collecter des informations depuis notre smartphone. Là aussi, il y a malentendu. Pour rendre nos données plus sécurisées, il ne suffit pas de forcer la fermeture des applications que nous arrêtons d’utiliser : le mieux est de désactiver directement les mises à jour en arrière-plan des applications.

Pour désactiver cette option, nous devons chercher parmi les paramètres de notre smartphone. Bien sûr, pour certaines applications, cette mise à jour est nécessaire : si vous la supprimez de WhatsApp, vous ne recevrez pas les messages à moins que l’application ne soit ouverte. Pour d’autres applications, vous pouvez la supprimer en toute tranquillité.