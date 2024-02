Microsoft Copilot sur Windows est maintenant beaucoup plus utile grâce à ses nouvelles compétences

La mise à jour de Microsoft au sein de Windows apporte des fonctionnalités encore plus utiles

Microsoft Copilot veut devenir un allié précieux dans notre PC avec Windows

Microsoft Copilot est devenu l’une des voies les plus intéressantes pour exploiter pleinement l’IA. Il s’est non seulement étendu à Android ou à sa version web, mais il s’adapte également parfaitement à son rôle d’assistant au sein de Windows 11 en remplacement de Cortana. C’est pourquoi nous allons voir quelles nouvelles compétences Microsoft a préparées pour Copilot sur Windows.

Les nouvelles compétences de Copilot

Microsoft a annoncé sur son blog que la prochaine version Insider Preview de Windows 11 ajoutera de nombreuses améliorations à Copilot. L’application, qui intègre GPT-4 et DALL-E 3, est en cours de modernisation pour apporter de nombreuses fonctionnalités qui faciliteront notre vie lors de l’utilisation de notre système d’exploitation.

Selon Microsoft, voici toutes les choses que nous pouvons désormais faire avec Microsoft Copilot sur notre Windows 11 :

Demander les réseaux sans fil disponibles.

Demander des informations sur le système ou le périphérique.

Demander des informations sur la batterie.

Demander à nettoyer le stockage.

Demander à vider la corbeille.

Demander à activer l’économie de batterie.

Demander à afficher les applications au démarrage.

Demander votre adresse IP.

Demander des informations sur le système, le périphérique ou le stockage.

Tester les fonctionnalités d’accessibilité :

Fonctions d’accessibilité :

Demander d’activer le narrateur.

Demander d’ouvrir l’accès vocal.

Demander d’allumer la loupe.

Demander de changer la taille du texte.

Demander de commencer les sous-titres en direct.

Demander d’activer le contraste élevé.

Demander de commencer à écrire par la voix.

Déjà en direct, maintenant dans le nouvel environnement d’exécution :

Déjà disponible :

Demander d’activer le thème sombre/clair.

Demander d’activer le Bluetooth.

Demander d’activer le mode Ne pas déranger.

Demander d’ajouter un appareil.

Demander de prendre une capture d’écran.

Demander de diffuser votre écran sur un autre moniteur.

Demander de changer votre image de fond.

Demander de régler le volume, de le changer ou de le mettre en sourdine/activer le son.

Demander de lancer une application.

Indiquer que certaines parties de votre PC ne fonctionnent pas : audio, mise à jour de Windows, caméra, Bluetooth, imprimante, réseau, autres.

Demander d’ouvrir une fenêtre.

Demander de démarrer une session de concentration.

Ainsi, Microsoft continue de se moderniser. Il apprend même des nouveaux concurrents comme le S24 dans le but de devenir une application beaucoup plus complète et qui nous permet d’accomplir une quantité gigantesque de tâches dans notre quotidien.

Ce n’est plus seulement un assistant prêt à améliorer la productivité, mais il améliore également la façon dont nous interagissons avec notre propre ordinateur. Quelque chose qui est toujours apprécié et qui va peu à peu briser les barrières avec les personnes qui ne maîtrisent pas parfaitement la technologie.