Neuralink: premier patient humain réussit à manipuler un ordinateur en pensant seulement

Le plan de Neuralink est ambitieux et vise à briser certaines barrières. L’entreprise d’Elon Musk espère bientôt créer une interface directe avec le cerveau, ouvrant ainsi la voie à une réalité totalement différente. Avec les tests sur les humains déjà en cours, il vient maintenant l’annonce que le premier patient humain peut déplacer la souris de l’ordinateur simplement en y pensant.

Après une longue attente au cours de laquelle les avancées technologiques ont été présentées, Neuralink a accompli une prouesse unique. Il a obtenu l’autorisation des premiers tests sur des humains, ouvrant ainsi la voie à la matérialisation de tout ce qui a été créé au fil des ans.

Avec l’implantation réalisée, le premier patient a pu se rétablir normalement et sans aucun problème. C’était le plan de l’entreprise d’Elon Musk, qui pouvait ainsi montrer que cette interface physique était conforme aux normes auxquelles elle s’était engagée.

Une nouvelle étape vient maintenant d’être franchie, comme l’a révélé l’entrepreneur et investisseur de Tesla, Sawyer Merritt. Les informations qu’il a partagées sur Twitter indiquent que le premier patient humain de Neuralink peut déplacer la souris de l’ordinateur simplement en y pensant.

NEWS: Elon Musk announced tonight that the first human implanted with @Neuralink’s brain chip has made a full recovery.

The patient is able to control a mouse using only their thoughts. Incredible achievement!pic.twitter.com/ImrSkxT0h7

— Sawyer Merritt (@SawyerMerritt) Février 20, 2024