WhatsApp apporte plus de sécurité de manière très simple et tout le monde vous remerciera

La sécurité de WhatsApp est un sujet sensible ces dernières années. L’engagement d’offrir une meilleure protection aux utilisateurs et à leurs données est réel et de plus en plus de nouveaux développements apparaissent dans ce domaine. Une nouvelle option est actuellement testée et promet plus de sécurité pour WhatsApp, de manière très simple.

Il existe de nombreux points et domaines sur lesquels la sécurité peut être améliorée sur WhatsApp. Cela a été un travail constant de la part de l’équipe de méta-développeurs qui a cette tâche en main, et les améliorations qui ont été créées et appliquées aux utilisateurs sont visibles.

En plus de la sécurité des communications de messages, il y a aussi l’aspect physique, qui peut être exploré en accédant à cette application. C’est quelque chose qui concerne ce service et qui a maintenant été encore amélioré, avec une nouvelle fonctionnalité simple et très intéressante.

Ce qui a été découvert est une limitation appliquée par la version Android. Les utilisateurs ne peuvent plus prendre de capture d’écran lorsqu’ils sont sur la page de profil de leurs contacts. Lorsque vous essayez de capturer une photo de profil, une notification apparaît indiquant que l’action a été bloquée.

Cette mesure complète une autre appliquée il y a quelques années. Empêche les utilisateurs de télécharger les photos de profil de leurs contacts. Bien que cela soit utile, cela n’empêche pas d’obtenir ces images avec une simple capture d’écran.

Cela change maintenant, avec cette mesure de sécurité qui garantit plus strictement cette confidentialité. Ce n’est pas encore infaillible, mais cela nécessite que d’autres mesures soient appliquées par l’utilisateur, ce qui n’est pas accessible à tous. Nous parlons d’un smartphone rooté capable de contourner ce blocage.

Comme cela a été rapporté, WhatsApp a commencé à tester cette nouvelle fonctionnalité auprès de certains utilisateurs. Il est prévu qu’il soit bientôt étendu de manière plus générale et devienne ainsi la norme de sécurité dans ce service.