ChatGPT expérimente une étrange défaillance et répond à des choses sans sens

ChatGPT est l’une des applications d’IA les plus utiles du moment. Le chatbot répond à toutes sortes de questions, est capable de résumer de longs textes et sert même de moteur de recherche d’informations. Dans tout cela, l’IA incorporée dans GPT-4 est devenue un allié précieux pour tous les utilisateurs qui l’intègrent déjà dans leur quotidien. Cependant, il semble qu’elle rencontre un problème majeur de fonctionnement qui a surpris de nombreuses personnes et les a même effrayées. Rien d’étonnant, car l’IA répondrait de manière si erratique qu’elle semble avoir complètement perdu le nord.

ChatGPT « devient fou »

Autour de minuit (CET) le 21 février, alors qu’il était encore après-midi aux États-Unis, l’application a commencé à répondre aux utilisateurs de manière incohérente. Sean McGuire a été l’un des premiers à s’en rendre compte sur X – anciennement Twitter – et a publié un post avec plusieurs exemples du fonctionnement étrange de l’application.

ChatGPT semble dérailler et personne ne comprend pourquoi

Des milliers d’images de ce fonctionnement étrange ont été ajoutées, aussi bien par l’utilisateur de X que par d’autres qui ont répondu à son post. Non seulement il ne répondait pas correctement aux questions, mais en plus il le faisait de manière répétitive et constante, montrant un problème évident dans son inférence et dans sa capacité à afficher un langage naturel. Parfois, il offrait des réponses en boucle, tandis que d’autres fois il commençait tout simplement à dire des mots aléatoires intercalés dans un très long texte.

Plus tard cette nuit-là, OpenAI a pris note du problème. Ils ont expliqué dans un article sur leur page d’état que la situation était en train d’être examinée et résolue. Une heure plus tard, ils ont annoncé qu’ils allaient continuer à surveiller la situation, mais que le problème semblait ne plus persister.

Certains messages ont été utilisés pour créer des mèmes par la communauté. Certains, dans le même fil de discussion sur X, garantissaient qu’ils pouvaient enfin faire de vrais poèmes, tandis que d’autres indiquaient simplement qu’il avait été possédé par le diable. Le problème semble avoir été résolu et ChatGPT peut être utilisé sans problème, mais cela met en évidence le fait que l’application peut présenter des bugs très singuliers. Dans une utilisation récente par des hackers de l’application depuis OpenAI, ils ont annoncé que la transparence était la clé, nous serons donc attentifs aux prochains communiqués pour comprendre ce qui s’est passé avec l’application préférée de millions de personnes.