Le lancement de la bague intelligente d’Apple pourrait arriver très prochainement

La tendance aux wearables dédiés à la « surveillance » des signes vitaux des utilisateurs est de plus en plus forte. Plusieurs sociétés sont présentes sur le marché depuis quelques années et maintenant, selon de fortes rumeurs, Apple semblerait également vouloir que votre doigt mette la bague intelligente !

Apple recherche des doigts disponibles pour lancer sa bague

Les rumeurs ont recommencé à monter en flèche, avec de nouvelles informations apparemment provenant de la chaîne d’approvisionnement. Bien que concis, on dit que le « Apple Ring » arrivera tôt ou tard.

Le teasing du Galaxy Ring par Samsung lors de son événement Unpacked en janvier contribuera à élargir considérablement le marché des anneaux intelligents. Cependant, un rapport affirme qu’Apple n’est pas loin d’introduire le sien.

Selon une source industrielle qui a parlé à ETNews mardi, Apple est sur le point de lancer le portable selon la rumeur. Il y a eu un grand jeu de brevets de la part d’Apple et de Samsunh, même si la marque sud-coréenne se trouve déjà à un niveau nettement plus avancé.

Apple a régulièrement publié des brevets liés aux anneaux intelligents depuis plusieurs années, de sorte qu’un développement avancé en vue de la commercialisation semble imminent.

L’informateur a déclaré au journaliste. Apple envisage également apparemment une date de sortie pour l’appareil, bien qu’il ne soit pas proposé à quel point le lancement de l’anneau pourrait être proche.

Si cela est vrai, la société de Cupertino entre sur un marché potentiellement en croissance rapide. Business Research Insight indique que le marché mondial des anneaux intelligents pourrait passer de 20 millions de dollars en 2023 à près de 200 millions de dollars en 2031, soit une taille décuplée en 8 ans.

Dans le cadre de la croissance du marché, on pense que l’écosystème de composants requis pour ce type de matériel, y compris les biocapteurs pour surveiller la santé des utilisateurs, sera revitalisé. Intéressées par la santé, les bagues intelligentes sont un point d’intérêt pour Apple en matière de bien-être.

La course aux brevets d’anneaux

Et Apple veut-il vraiment ce segment ? Eh bien, ETNews n’a pas une grande expérience en matière de prédiction des futurs produits Apple, mais il joue un rôle de premier plan dans le moulin à rumeurs Apple. Cependant, il n’y a pas d’autres rumeurs ou fuites crédibles sur la prétendue bague intelligente que l’on pourrait attendre d’un prochain produit Apple, jetant le doute sur un lancement « imminent ».

Ceci étant dit, la rumeur est justifiée au regard du nombre de brevets déposés par Apple sur l’appareil.

En couvrant les brevets d’Apple, le rapport en mentionne un de novembre qui utilise un anneau intelligent et une communication sans fil à courte portée pour permettre aux utilisateurs de contrôler les smartphones et autres appareils. Dans le cadre de ce brevet, Apple a suggéré d’utiliser une bande extérieure sur l’anneau, qui pourrait être utilisée pour fournir des commandes tactiles ou une rotation supplémentaires.

Rien qu’en 2023, plusieurs articles ont été publiés sur des brevets pour des anneaux intelligents qui utilisent l’appareil pour contrôler les autres, avec une entrée sensible à la pression, le contrôle possible de l’Apple Vision Pro et même un qui peut détecter lorsqu’un utilisateur claque des doigts. .

L’enregistrement d’un brevet ne signifie pas le produit final

Oui, la vérité est qu’Apple a déposé de nombreux brevets relatifs à une bague intelligente au fil des ans, dont un de 2015 qui présente l’appareil comme doté d’un petit écran tactile, d’accéléromètres et d’un gyroscope pour introduire des gestes et surveiller la fréquence cardiaque, entre autres fonctionnalités. . L’idée d’une bague intelligente Apple remonte encore plus loin, avec des rumeurs de 2007 et une tournée des fournisseurs Apple en 2013.

Le rapport de mardi n’est peut-être pas nécessairement précis quant au timing d’une sonnerie intelligente. Mais étant donné la longue histoire d’Apple en matière de recherche sur ce que cet accessoire portable pourrait potentiellement faire, Apple a certainement eu beaucoup de temps pour y réfléchir.