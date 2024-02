La NASA révèle comment elle avertira le monde de l’imminence d’une catastrophe avec un astéroïde

Lorsque l’astéroïde Chicxulub, d’un diamètre de 10 kilomètres, a frappé la Terre il y a 66 millions d’années, les dinosaures n’avaient aucun avertissement. La dévastation a entraîné l’extinction de nombreux animaux et plantes, et aurait peut-être causé la disparition des dinosaures. Si cela devait se produire aujourd’hui, l’humanité survivrait-elle? La NASA veut au moins que nous soyons avertis de ce qui nous attend!

Si un astéroïde de cette taille frappait la Terre aujourd’hui, une onde de choc deux millions de fois plus puissante qu’une bombe à hydrogène ravagerait les forêts et provoquerait des tsunamis. Une secousse sismique équivalente à un tremblement de terre de magnitude 10 ferait s’effondrer des villes. Et longtemps après l’impact, un nuage de poussière chaude, de cendres et de vapeur éteindrait le soleil, plongeant la Terre dans un froid glacial.

C’est là que la NASA intervient, car avec un temps suffisant, le monde pourrait peut-être éviter l’apocalypse.

Un système d’alerte international

Le Bureau de Coordination de la Défense Planétaire de la NASA est chargé de trouver, suivre et évaluer les risques associés aux astéroïdes potentiellement dangereux dans notre système solaire. Pour ce faire, la NASA travaille avec une coalition mondiale d’astronomes appelée le Réseau International d’Alerte aux Astéroïdes (IAWN).

En cas de détection d’un astéroïde se dirigeant vers notre planète, voici les actions prévues à prendre.

Dans le cas où un astéroïde dangereux se dirige vers la Terre, l’IAWN a des procédures en place pour informer le public. Tout d’abord, les membres du groupe ayant détecté la menace partageraient leurs observations via le réseau IAWN pour vérifier leurs découvertes et évaluer le danger.

Lorsque toutes les parties conviennent que la Terre doit se préparer à l’impact, la NASA enverrait une alerte.

Je n’ai pas de téléphone rouge sur mon bureau, ni rien de ce genre. Mais nous avons des procédures formelles par lesquelles la notification d’un impact grave serait faite.

A déclaré Lindley Johnson, responsable du Bureau de Coordination de la Défense Planétaire.

Si l’astéroïde se dirigeait vers les États-Unis, la NASA notifierait la Maison Blanche et le gouvernement émettrait une déclaration officielle au public. S’il était suffisamment grand pour représenter une menace internationale, l’IAWN informerait le Bureau des Nations Unies pour les Affaires Spatiales.

Chasse aux astéroïdes

Un astéroïde est considéré comme « potentiellement dangereux » s’il a une taille supérieure à environ 140 mètres de diamètre et qu’il croise l’orbite de la Terre à une distance minimale de 0,5 unités astronomiques, c’est-à-dire la moitié de la distance entre la Terre et le Soleil.

Il y a environ 2300 astéroïdes potentiellement dangereux connus et environ 153 d’entre eux ont plus de 1 km de diamètre. Cette taille est suffisante pour déclencher une catastrophe si l’un d’entre eux frappait la Terre.

Pour les trouver et les suivre, la NASA et les autres partenaires de l’IAWN recherchent de nouveaux astéroïdes, en plus de suivre ceux qui ont déjà été découverts. Toutes leurs observations sont compilées dans une base de données au Centre des Petits Corps.

À ce jour, l’IAWN a trouvé plus de 34 000 astéroïdes proches de la Terre.

Avec suffisamment de données d’observation, la NASA peut prédire avec confiance leurs orbites pendant au moins un siècle à venir.

A déclaré Johnson.

Il y a une petite chance que l’astéroïde Bennu, potentiellement dangereux, frappe la Terre dans 159 ans, provoquant une explosion équivalente à 24 bombes nucléaires. Mais la probabilité que cela se produise est seulement d’une sur 2 700, selon une étude de 2021.

Si Bennu se dirige vers la Terre, la NASA a quelques tours dans son sac pour défendre notre planète.

Défendre la Terre

Comme l’a souligné le responsable du département de la NASA chargé de surveiller ces événements, la plupart du temps, l’IAWN repère les astéroïdes qui s’approchent bien avant qu’ils ne représentent une menace immédiate pour la Terre. Cependant, la NASA aurait besoin d’au moins cinq à dix ans d’avertissement préalable pour éviter l’apocalypse d’un astéroïde en approche.

En 2021, la NASA a lancé sa première mission de test de défense planétaire. Elle a envoyé un vaisseau spatial sans équipage pour dévier la trajectoire d’un astéroïde loin de la Terre.

La mission a été un succès et la NASA prévoit de tester d’autres techniques de déviation à l’avenir. Une technique de « tracteur gravitationnel » en développement enverrait un vaisseau spatial se positionner à côté de l’astéroïde et permettrait à l’interaction gravitationnelle de tirer l’astéroïde hors de son orbite. La NASA travaille également sur une technique utilisant un faisceau d’ions pour modifier la trajectoire d’un astéroïde.

Mais si la menace s’approche en moins de cinq ans, la NASA n’aurait pas le temps de détourner l’astéroïde. Dans ce cas, elle pourrait recourir à la destruction pour minimiser et disperser l’impact.

Si la NASA n’avait que quelques mois d’avertissement, il n’y aurait pas grand-chose qu’elle puisse faire pour sauver la Terre.

Heureusement, la stratégie de l’IAWN consiste à repérer les astéroïdes des décennies, voire des siècles avant l’impact.

Cela nous donne beaucoup de temps pour essayer de faire quelque chose à leur sujet pendant qu’ils sont encore dans l’espace, afin d’éviter complètement toute catastrophe ici sur Terre.

A conclu Lindley Johnson.