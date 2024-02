La maladie du cerf zombie se propage de manière préoccupante, selon les experts : « Risques pour l’homme »

En Wyoming (États-Unis), 800 cas de cerfs et d’élan touchés par la « maladie du cerf zombie » ont été enregistrés, une maladie causée par un prion déjà détecté dans plus de 30 États. Selon les scientifiques, elle peut être transmise à l’homme. La maladie est mortelle dans 100% des cas et provoque des symptômes horribles. Il n’existe aucun remède.

La maladie chronique de dégradation (CWD), communément appelée « maladie du cerf zombie », continue de se propager de manière préoccupante dans des dizaines d’États des États-Unis, représentant une grave menace aussi bien pour les populations de cerfs que pour les humains. Cette pathologie neurologique causée par des prions, c’est-à-dire des protéines mal repliées capables de transmettre leur anomalie à des protéines saines, est mortelle dans 100% des cas et provoque des symptômes terrifiants. Parmi les plus impressionnants figurent une salivation intense, une démarche boiteuse avec de fréquents trébuchements, un regard vide, la désorientation et la léthargie. Il n’est pas surprenant qu’elle soit associée aux zombies.

Il n’existe aucun remède ni vaccin pour la maladie chronique de dégradation, qui a également montré qu’elle pouvait infecter efficacement les cellules humaines lors d’essais en laboratoire, comme l’a souligné l’étude Chronic Wasting Disease of Elk: Transmissibility to Humans Examined by Transgenic Mouse Models. Étant donné que d’autres pathologies prioniques similaires, telles que l’encéphalopathie spongiforme bovine (la maladie de la vache folle), peuvent se transmettre à l’homme, donnant par exemple naissance à lamaladie de Creutzfeldt-Jakob (MCJ), les experts estiment que ce « saut d’espèce » pourrait également être possible avec la maladie du cerf zombie. À ce jour, heureusement, aucun cas n’a encore été détecté chez l’homme, mais la propagation explosive de la maladie et les contacts fréquents entre les cerfs et les humains – en particulier les chasseurs – ainsi que la consommation de viande infectée pourraient déclencher la catastrophe à tout moment.

Les deux chercheurs Samuel J. White et Philippe B. Wilson de l’Université de Nottingham ont lancé l’alarme sur les dangers potentiels en publiant un article dans The Conversation. Les scientifiques soulignent que la maladie a été détectée chez pas moins de 800 cerfs et élans dans le seul État du Wyoming, un chiffre énorme puisqu’en novembre de l’année dernière, le premier cas avait été identifié dans le célèbre Parc national de Yellowstone. Il s’agissait d’un malheureux cervidé mulet (Odocoileus hemionus), dont la carcasse avait été retrouvée par les gardes du Wyoming Game and Fish Department (WGFD) près du lac Yellowstone. Selon les données des Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) américains, la maladie a été détectée à ce jour dans 414 comtés de 31 États différents aux États-Unis. Il s’agit d’un chiffre à ne pas sous-estimer compte tenu des risques de transmission possible à l’homme. Il suffit de penser qu’en 2017 seulement, la consommation de viande infectée a été estimée entre 7 000 et 15 000 animaux, avec une projection de croissance de 20% par an.

Les experts s’inquiètent du fait que les prions de la maladie du cerf zombie sont capables de persister dans l’environnement pendant des années, « résistant aux méthodes traditionnelles de désinfection telles que le formaldéhyde, les radiations et l’incinération à des températures extrêmes », expliquent White et Whilson. Cela indique qu’il est possible de les ramener à la maison simplement en marchant dans les endroits où vivent les cerfs infectés, car le sol et l’eau peuvent être contaminés. Encore plus inquiétantes sont les modalités « silencieuses » de la transmission possible, car « les prions ne déclenchent pas de réponse immunitaire, ce qui les rend difficiles à détecter avec les méthodes conventionnelles ». À ce jour, il s’agit principalement d’un problème aux États-Unis, mais quelques cas de maladie chronique de dégradation ont également été signalés en Europe, plus précisément dans la péninsule scandinave.

Les experts recommandent de renforcer la surveillance et la surveillance pour atténuer les risques de transmission chez les populations de cervidés et le possible saut vers l’homme, par exemple « en promouvant des pratiques de chasse responsables pour les réduire au minimum » et en testant la viande. La maladie, outre le risque qu’elle représente pour nous, est avant tout un grave problème qui met en danger la santé des cerfs, des animaux qui jouent un rôle fondamental dans le maintien de l’équilibre écologique des écosystèmes dans lesquels ils vivent. L’espoir est de parvenir à prévenir de nouveaux foyers et l’expansion d’une maladie terrible et extrêmement difficile à combattre.