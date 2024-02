Médicament antidiabétique associé à des bulles prurigineuses ayant évolué en endocardite et septicémie : le cas clinique

Des chercheurs britanniques ont décrit dans un article le cas clinique de deux patients atteints de diabète de type 2 et de diverses comorbidités qui ont développé un pemphigoïde bulleux, une pathologie cutanée entraînant une septicémie et une endocardite. Selon les auteurs de l’étude, la prise du médicament antidiabétique linagliptine serait à l’origine de cette condition.

Deux patients atteints de diabète de type 2 (et d’autres conditions sous-jacentes) qui prenaient le médicament antidiabétique linagliptine se sont rendus aux urgences après avoir développé de grandes bulles prurigineuses pendant six semaines consécutives, manifestations d’un pemphigoïde bulleux. Comme l’expliquent les manuels MSD de référence pour les professionnels de la santé, il s’agit d’un « trouble cutané auto-immun chronique qui provoque chez les patients âgés des lésions bulleuses généralisées et prurigineuses ». Les bulles de la maladie sont de grandes vésicules – d’un diamètre d’au moins 10 millimètres – remplies de liquide et plutôt élevées.

Les deux patients inclus dans l’étude, âgés d’environ soixante-dix ans, présentaient en plus du diabète diverses comorbidités telles que une maladie rénale chronique et une hypertension, ainsi qu’une greffe de prothèses valvulaires cardiaques. Selon les médecins qui les ont traités, le pemphigoïde bulleux a évolué vers une septicémie et une endocardite. La septicémie est une complication rare d’une infection, liée à une réponse inflammatoire extrême de l’organisme à celle-ci. Comme l’explique l’Institut supérieur de la santé (ISS), la septicémie provoque des lésions des tissus et des organes et peut entraîner la mort si elle n’est pas traitée immédiatement.

L’endocardite est quant à elle une infection « rare mais potentiellement mortelle » de l’endocarde, c’est-à-dire la fine membrane qui tapisse toutes les cavités du cœur et les valves cardiaques. « En raison de la maladie systémique et de l’endocardite secondaire à des infections bactériennes, ils nécessitaient tous les deux des soins intensifs et de longs séjours à l’hôpital », expliquent les auteurs de l’étude, en référence aux conséquences du pemphigoïde bulleux chez les deux patients.

Comme indiqué, selon les chercheurs, c’est le médicament antidiabétique linagliptine qui aurait déclenché le pemphigoïde bulleux, qui à son tour a conduit aux graves complications diagnostiquées chez ces deux patients particulièrement fragiles. Le trouble cutané, comme le souligne farmacovigilanza.eu, est en effet une réaction indésirable connue des médicaments appartenant à la famille des inhibiteurs de la dipeptidyl peptidase 4 (DPP-4), dont fait partie la linagliptine. Ces médicaments sont également connus sous le nom de gliptines.

Le risque de développer un pemphigoïde bulleux est nettement plus élevé que celui des sulfamides de deuxième génération, comme l’a montré une étude menée aux États-Unis avec environ 1,7 million de patients, dont certains prenaient des gliptines et d’autres des sulfamides. « Les patients traités par des inhibiteurs de la DPP-4 avaient un risque significativement accru de développer un pemphigoïde bulleux par communiqué aux patients sous sulfamides (incidence de 0,42 cas pour 1 000 années-personnes par communiqué à 0,31 pour les sulfamides ; communiqué de risque de 1,42, intervalle de confiance à 95% de 1,17 à 1,72) ». Ce risque était encore plus élevé chez les patients de plus de 65 ans et de race blanche.

À la lumière de ces résultats, farmacovigilanza.eu indique que les traitements par gliptines chez les patients les plus exposés au risque doivent être soigneusement évalués par les médecins, même si des médicaments comme la linagliptine offrent d’importants avantages contre le diabète de type 2. C’est ce que disent les professeurs Michael Vanner, Alexander Tanner et Ali Chakera de l’University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust de Brighton, l’équipe qui a traité les deux patients. « Malgré l’effet bénéfique de la linagliptine sur le contrôle glycémique et les profils de sécurité cardiovasculaire et rénale rapportés, nous ajoutons nos cas comme preuve du risque important de développer un pemphigoïde bulleux lors de la prise de ce médicament », soulignent Vanner et ses collègues. « L’infection secondaire du pemphigoïde bulleux augmente le risque de développer une endocardite, en particulier chez les sujets ayant des antécédents chirurgicaux de remplacement valvulaire. Compte tenu de cela, nous recommandons la prudence dans la prescription de ce médicament », ont conclu les experts. Les détails du communiqué de cas « Two cases of linagliptin-associated bullous pemphigoid resulting in sepsis and endocarditis » ont été publiés dans la revue scientifique BMJ Case Reports.