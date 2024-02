« Ted », la série préquelle, sera diffusée ce jeudi sur SkyShowtime

Maintenant, avec le désavantage de vivre avec un adolescent

John Bennett (Max Burkholder) et son ami Ted

Ted était un film sorti en 2012, écrit et réalisé par Seth MacFarlane, le créateur et responsable de la moitié des voix originales de la série d’animation Family Guy. Malgré des critiques mitigées, le film est rapidement devenu un succès grâce à sa bonne réception auprès du public, qui considérait le duo formé par Mark Wahlberg et son ours en peluche vivant comme une comédie qui fonctionnait à l’écran.

Sa suite, Ted 2, qui a failli ne pas voir le jour à cause d’une poursuite judiciaire, est sortie peu de temps après en 2015 et s’est davantage concentrée sur le personnage de Ted, qui cette fois-ci faisait face à des problèmes juridiques en raison du refus de lui accorder certains droits fondamentaux, étant toujours considéré comme un objet plutôt que comme une personne… ou quelque chose du genre. Cependant, Ted 2 a récolté moitié moins d’argent au box-office que son prédécesseur, freinant ainsi la création de plus de suites.

Maintenant, après une pause suffisante pour la franchise, Ted revient avec précisément Ted, une série que nous pourrons regarder dans notre pays à partir du jeudi 22 février sur la plateforme SkyShowtime. Le même jour, ses quatre premiers épisodes seront déjà disponibles, et le reste sera diffusé le jeudi 11 avril.

Cette comédie, qui est une préquelle des films Ted, se déroule en 1993, lorsque les jours de gloire de l’ours Ted (Seth MacFarlane) sont derrière lui. Il vit maintenant dans sa ville natale (Framingham, Massachusetts) avec son meilleur ami de 16 ans, John Bennett (Max Burkholder), les parents de ce dernier, Matty et Susan (Scott Grimes et Alanna Ubach), et sa cousine Blaire (Giorgia Whigham). Ted peut-être une mauvaise influence pour John, mais il est aussi un ami fidèle, toujours prêt à tout donner.

Les créateurs donnent leur avis

Seth MacFarlane (producteur exécutif, scénariste, réalisateur et co-showrunner), Paul Corrigan et Brad Walsh (producteurs exécutifs, scénaristes et co-showrunners) ont profité de l’occasion et ont commenté, avec l’humour qui les caractérise, dans un communiqué :

« Chaque génération développe son propre style artistique, sa propre façon de voir le monde. Dans les années 20, ils utilisaient le langage subversif de la musique jazz ; dans les années 50, les traits audacieux des expressionnistes abstraits. L’art unique de notre génération consiste à créer du contenu en streaming basé sur une propriété intellectuelle qui a déjà connu le succès.

« Suivant cette tradition, nous sommes ravis de vous présenter Ted, une préquelle des films Ted. Elle se déroule dans les années 90, mais elle se base sur la vérité intemporelle selon laquelle être adolescent est le pire. La seule chose qui rend cela plus supportable est de passer à travers avec un ami, même si cet ami est un ours en peluche magique vulgaire et enclin à la consommation de drogues.

« Nous trois étions des adolescents dans les années 90 et nous avons grandi à Boston, où se déroule la série, donc beaucoup de ces histoires sont très personnelles. Cela nous a permis de faire vivre aux personnages les mêmes humiliations et les mêmes moments forts que nous avons vécus à l’époque, mais nous avons aussi inventé des choses (parce qu’il faut remplir beaucoup de pages et que la vie réelle est souvent assez ennuyeuse) ».