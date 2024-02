Découverte d’une force magnétique jusqu’à présent inconnue : elle détiendrait la clé de la technologie du futur

Il s’agit d’un troisième type de magnétisme totalement inconnu jusqu’à présent

Elle pourrait être la clé pour développer des technologies très importantes dans le futur

Le magnétisme, bien que cela soit un phénomène assez méconnu du grand public, est crucial pour bon nombre de nos composants technologiques au quotidien. Des anciens disques durs aux ordinateurs quantiques. Même le champ magnétique de la Terre change avec des conséquences assez remarquables. Maintenant, il semble qu’un groupe de scientifiques ait découvert une nouvelle forme de magnétisme totalement inconnue jusqu’à présent et qui pourrait avoir des propriétés qui entraîneraient une véritable avancée technologique

L’alter-magnétisme, capable d’accomplir des choses impossibles selon ses découvreurs

Une équipe de chercheurs de l’Académie tchèque des sciences et de l’Institut Paul Scherrer a publié un article scientifique dans la revue Nature annonçant qu’ils ont découvert une nouvelle forme de magnétisme, jusqu’alors inconnue, qui pourrait révolutionner le domaine de la technologie. Ce nouveau type de magnétisme, appelé alter-magnétisme, s’ajoute aux deux phases connues de magnétisme : le ferromagnétisme et l’antiferromagnétisme, élargissant notre compréhension des propriétés magnétiques des matériaux.

Les alter-magnétos présentent une disposition spéciale des spins des électrons et des symétries cristallines qui conduisent à une structure de bandes électroniques avec une forte polarisation du spin mais sans aimantation nette. Ce phénomène offre un potentiel significatif pour le développement de la future mémoire magnétique et la spintronique, une branche de l’électronique qui explore l’utilisation du spin électronique dans la conception de dispositifs.

L’alter-magnétisme pourrait être la clé pour rendre les dispositifs électroniques plus faciles à mettre à l’échelle. Cette nouvelle forme de magnétisme a été découverte dans le tellurure de manganèse, un matériau qui était auparavant considéré comme antiferromagnétique mais qui a désormais démontré posséder des caractéristiques spéciales propres à l’alter-magnétisme. Selon les mots de Tomáš Jungwirth, de l’Académie tchèque des sciences :

« La magie de l’alter-magnétisme est celle-ci. Quelque chose que les personnes pensaient impossible jusqu’aux dernières théories est en réalité possible »

Ce qui distingue l’alter-magnétisme, c’est que les bandes électroniques se divisent en différents états de spin, une propriété qui pourrait être exploitée pour améliorer l’efficacité et les performances des dispositifs électroniques et de stockage de données. Ainsi, un tout nouveau champ de recherche s’ouvre à nous et qui était jusqu’à présent inconnu pour nous tous et qui pourrait propulser certains appareils technologiques vers un développement très novateur. Ce qui s’harmonise parfaitement avec d’autres avancées, comme la lévitation magnétique qui pourrait servir à fabriquer des robots dans un futur proche.

Pour résumer brièvement les aspects les plus importants :