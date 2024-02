Alzheimer, le virus de l’herpès labial double le risque de démence selon une étude

Les résultats d’une nouvelle étude suédoise impliquant environ 1 000 septuagénaires montrent que les personnes ayant des anticorps contre le virus de l’herpès labial ont un risque doublé de développer une démence. Le virus de l’herpès simplex de type 1 (HSV-1) fait partie des pathogènes les plus répandus dans le monde et l’OMS estime que 3,7 milliards de personnes de moins de 50 ans dans le monde sont séropositives.

Une nouvelle étude indique que le virus responsable de l’herpès labial, l’herpès simplex de type 1 (HSV-1), peut doubler le risque de développer une démence, un ensemble de syndromes associés au déclin des fonctions cognitives telles que la mémoire, le langage, l’orientation, etc. Ce n’est pas la première fois que l’exposition au virus courant provoquant l’herpès labial est fortement associée à la démence. Par exemple, dans une étude publiée en 2018 dans la revue Cell Neuron, des scientifiques de l’Icahn School of Medicine de l’université Mount Sinai de New York avaient déterminé que le cerveau de patients décédés atteints de la maladie d’Alzheimer (la principale forme de démence) présentait des concentrations doubles d’ADN et d’ARN de l’herpès simplex de type 1 ; peu après, des collègues du MassGeneral Institute for Neurodegenerative Disease (MIND) et du Département de neurologie de la Harvard Medical School ont théorisé que les plaques de bêta-amyloïde, parmi les principaux signes de la maladie d’Alzheimer (mais pas toujours présentes chez les patients), pourraient être libérées en tant que réponse immunitaire à l’invasion du virus de l’herpès. La nouvelle recherche semble confirmer davantage ce lien.