Cette application de rencontres choisit vos partenaires en fonction de leur portefeuille

Score a été créé par Neon Money Club, une société fintech qui a souligné que les personnes ayant des scores de crédit plus élevés sont plus susceptibles d’engager des relations sérieuses.

C’est un tabou, on ne parle pas d’argent lors du premier rendez-vous. Pourtant, les règles changent, ou du moins certaines personnes essaient de les inverser. Score est une application de rencontres qui promet de trouver la correspondance parfaite en fonction du score de crédit. Il s’agit d’un indice de solvabilité qui exprime la crédibilité d’un individu dans le domaine du crédit. Il est généralement utilisé par les sociétés financières et les institutions bancaires pour évaluer si elles doivent ou non accorder un prêt à un client. L’application tient compte de l’historique de crédit d’un utilisateur, et ceux ayant un score de crédit inférieur à 675 ne peuvent pas s’inscrire. (Un score parfait selon Score est de 850, bien que très peu de personnes atteignent ce niveau).

Neon Money Club, la société qui a développé et lancé l’application, a souligné que les personnes ayant des scores de crédit plus élevés sont plus susceptibles d’engager des relations sérieuses. Elle a également mentionné une étude de la Federal Reserve à ce sujet. Plusieurs analyses montrent l’incidence de la situation financière sur la relation de couple, mais limiter le pourcentage de compatibilité au score de crédit pourrait être réducteur et discriminatoire.

L’objectif de l’application Score

Score a été créé par Neon Money Club, une société fintech qui a collaboré avec American Express pour lancer sa propre carte de crédit permettant aux détenteurs d’investir en bourse en utilisant les points gagnés avec leurs dépenses. Selon PitchBook, la société a levé plus de 10 millions de dollars en capital-risque. Elle a maintenant décidé de lancer pendant 90 jours sa nouvelle application de rencontres basée sur le score de crédit.

« Le bien-être financier passe souvent au second plan. Chez Neon Money Club, notre mission est d’injecter la conscience financière dans le tissu de la vie quotidienne », a expliqué Luke Bailey, PDG de Neon Money Club, dans un communiqué. « Pour atteindre cet objectif, nous avons décidé d’amener la conversation là où elle ne va normalement pas. En effet, Score vise à étendre le thème de la santé financière. »

L’argent influence-t-il les relations ?

Selon un sondage de la SunTrust Bank, réalisé en ligne par Harris Poll, 35 % des personnes estiment que les problèmes financiers ont une incidence sur leur relation de couple. Par exemple, trois Américains sur cinq ont décidé de reporter leur mariage pour éviter d’hériter de la dette de leur partenaire, selon l’étude, et 54 % des personnes interrogées estiment que l’endettement d’un partenaire est l’une des principales raisons de considérer le divorce.

« Les dettes peuvent causer des conflits et des tensions dans une relation, mais tout dépend de la communication et de la façon dont chaque partenaire voit ses propres dettes », a déclaré Regine Muradian, psychologue et membre du National Debt Relief Financial Wellness Board, à CNBC News.