Nicolas Cage est pressenti pour jouer dans l’action en direct ‘Spider-Man Noir’

L’autre live action, Seda: Spider Society, n’est pas en danger mais ne progresse pas

Nicolas Cage a déjà joué Spider-Man Noir dans le film d’animation de 2018

Spider-Man Noir est une version du super-héros qui existe dans un univers alternatif des années 1930, avec un style noir et une atmosphère de détective, et il y a un an, nous avons appris qu’il aurait sa propre série sur Prime Video. Il s’agissait d’une série en live action développée par les producteurs de Spider-Man: New Generation, Phil Lord et Christopher Miller, ainsi que par Orien Uziel, qui écrira et sera producteur exécutif. Sans plus d’informations depuis lors, les alarmes ont maintenant été déclenchées car nous avons un possible candidat pour jouer l’Homme-Araignée le plus sombre de tous les univers.

Nicolas Cage, qui a déjà prêté sa voix au personnage de Spider-Man Noir dans le film d’animation Spider-Man: New Generation en 2018 et un acteur qui sortira bientôt en France le film Dream Scenario, est, comme le demandaient beaucoup de ses fans (du personnage et de Cage), celui qui a actuellement le plus de chances, selon les informations de The Ankler, bien que Sony Pictures et Amazon n’aient pas encore commenté à ce sujet.

Qu’en est-il de Silk: Spider Society ?

L’autre live action que devaient produire Amazon et Sony, Silk: Spider Society, basée sur le personnage de Cindy Moon, alias Silk, une super-héroïne coréano-américaine qui a été mordue par la même araignée que celle qui a mordu Peter Parker, lui conférant des sens arachnéens, des capacités de lancer des toiles et une force, une vitesse et une agilité surhumaines, semble rencontrer des problèmes, bien que sa production se poursuive, du moins pour l’instant.

Annoncée en novembre 2022, cette série est réalisée par Angela Kang, qui était showrunner de The Walking Dead, et elle serait actuellement en pause, du moins en ce qui concerne son équipe de scénaristes ; une mauvaise nouvelle mais pas aussi mauvaise que sa supposée annulation. Cette situation est partagée par d’autres programmes, notamment dans le monde de la télévision, car après la grève des scénaristes de l’année dernière, il y a encore des projets qui n’ont pas été repris, du moins pas à 100 %.