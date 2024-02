Nouveaux indices sur l’origine de l’eau sur Terre: d’où provient-elle

Une des théories les plus crédibles suggère que l’eau présente sur Terre aurait été apportée par des météorites qui se sont écrasées sur notre planète : la découverte récente de molécules d’eau à la surface de certains astéroïdes semble soutenir cette théorie.

Selon l’une des théories les plus crédibles, l’eau présente sur Terre proviendrait d’anciens astéroïdes et météorites qui se sont écrasés sur notre planète

D’où vient l’eau présente sur Terre ? Selon l’une des théories les plus crédibles, elle aurait été apportée par des météorites qui se sont écrasées sur notre planète et qui auraient contribué à fournir de l’eau à la Terre primitive. Une récente découverte semble soutenir cette théorie, en montrant que l’eau est effectivement présente sur les astéroïdes (et que ces restes de la formation de notre système solaire ne sont pas seulement des roches spatiales « asséchées »).

Molécules d’eau sur deux astéroïdes différents : la découverte qui suggère l’origine de l’eau sur Terre

Illustration des molécules d’eau détectées à la surface de deux astéroïdes différents. Crédit : NASA/Carla Thomas/SwRI

Les astronomes estiment que l’ancien impact des météorites sur notre planète aurait pu contribuer à apporter de l’eau et d’autres éléments à la Terre primitive. Ainsi, trouver des preuves d’eau sur les astéroïdes pourrait soutenir cette théorie, en éclairant d’où provient au moins une partie de l’eau présente sur Terre et comment elle aurait pu être apportée à d’autres planètes potentiellement habitables en dehors de notre système solaire.

Jusqu’à présent, cette détection n’avait pas encore été confirmée sur les astéroïdes principalement constitués de silicates, les plus rocheux formés plus près du Soleil. Mais en utilisant les données infrarouges recueillies par le télescope SOFIA, volant à bord d’un avion Boeing 747SP modifié pour atteindre la stratosphère au-dessus de 99% de l’atmosphère terrestre, les chercheurs ont trouvé des « preuves irréfutables » de molécules d’eau sur Iris et Massalia, deux astéroïdes de la ceinture principale des astéroïdes, entre les orbites de Mars et Jupiter, considérés comme des « cousins » anciens survivants des météorites qui se sont écrasées sur Terre, sur lesquels des indices d’hydratation avaient déjà été trouvés. La découverte a été détaillée dans une étude récemment publiée dans le Planetary Science Journal.

« Nos nouvelles observations avec SOFIA ont définitivement confirmé que ce qui avait été vu était en réalité de l’eau », a déclaré le Dr Anicia Arredondo, chercheuse au Southwest Research Institute de San Antonio (Texas) et auteure principale de l’étude. « Ces objets font partie de la classe S des astéroïdes, ce qui indique qu’ils sont principalement constitués de silicates et, auparavant, on pensait qu’ils étaient complètement secs. »

La quantité d’eau détectée par l’équipe était à peu près équivalente à celle d’une bouteille d’eau de 33 cc, piégée dans un mètre cube de terrain, a précisé Arredondo, suggérant que la découverte est comparable à la détection de traces de molécules d’eau dans l’un des plus grands cratères de l’hémisphère sud de la Lune, confirmée en 2020 par le télescope SOFIA. Comme l’eau trouvée à la surface de la Lune, « sur les astéroïdes, l’eau peut également être liée aux minéraux tout en étant adsorbée par les silicates et piégée ou dissoute dans le verre de silicate d’impact », a ajouté Arredondo.

Selon l’équipe dirigée par la chercheuse, au cours de la formation du système solaire, différents matériaux se seraient formés en fonction de leur distance par communiqué au Soleil « parce que le matériau (plus éloigné) du Soleil se refroidissait plus rapidement (que) le matériau plus proche du Soleil », a déclaré Arrendondo. « C’est pourquoi les planètes internes comme la Terre et Mars sont faites de roche, et les planètes externes comme Neptune et Uranus sont faites de glace et de gaz ».

La détection d’eau sur Iris et Massalia peut aider les astronomes à retracer l’histoire de ces astéroïdes particuliers, suggérant que leur formation s’est produite suffisamment loin du Soleil pour éviter que l’eau ne s’évapore en raison de la chaleur. Pour confirmer cette hypothèse, l’équipe utilise le télescope spatial James Webb (JWST) pour rechercher de l’eau sur d’autres astéroïdes. Et tandis que les observations sont en cours, a indiqué Arrendondo, les résultats préliminaires ont permis à l’équipe d’avoir la possibilité d’observer 30 autres astéroïdes.

« Le JWST est beaucoup plus grand que SOFIA, il peut donc recueillir des données de meilleure qualité et les obtenir à partir de plus d’astéroïdes en moins de temps », a souligné la chercheuse. « Nous espérons être en mesure d’observer de nombreux astéroïdes différents avec le JWST pour rechercher cette signature de l’eau et dresser un inventaire de l’eau dans la ceinture des astéroïdes ».

« Vraiment, nous ne nous attendions pas à trouver de l’eau sur ces astéroïdes riches en silicates. Surtout lorsque nous parlons de l’hydratation sur les astéroïdes, nous faisons référence à des astéroïdes plus riches en carbone, comme l’astéroïde Bennu qui a été visité par la mission OSIRIS-REx de la NASA. Nous voulons donc maintenant vérifier des aspects tels que la relation entre la quantité d’hydratation et la composition de ces roches spatiales », a conclu Arredondo.