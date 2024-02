Qui l’aurait cru…Les virus peuvent nous aider à lutter contre les changements climatiques

Dans la lutte contre les changements climatiques, les chercheurs ont découvert un nouvel allié inattendu dans les eaux de notre monde : les virus.

Les virus ont le potentiel de révolutionner de manière drastique la capture du carbone, un processus essentiel pour réduire les niveaux de dioxyde de carbone (CO2) dans notre atmosphère, l’un des principaux facteurs du réchauffement climatique.

Une équipe d’experts en biologie marine et en sciences climatiques de l’Université d’État de l’Ohio a identifié plusieurs virus océaniques et a analysé leurs génomes pour évaluer leur capacité à « voler » les cellules qui traitent le carbone dans la mer.

J’ai été choqué par le fait que le nombre soit si élevé. La modélisation concerne la façon dont les virus peuvent augmenter ou diminuer l’activité microbienne dans le système. La modélisation métabolique de la communauté me donne le point de données de mes rêves : quels sont les virus qui ciblent les voies métaboliques les plus importantes, et cela est important car cela signifie qu’ils sont de bons leviers à tirer.