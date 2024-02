Non, on n’a pas réussi à installer DOOM sur une plaque de bactéries mais quelque chose de très intéressant a été accompli.

C’est un processus vraiment intéressant de la même manière, mais ce n’est pas un jeu vidéo

Il s’agit en réalité d’un processus de reproduction vidéo

En 1993, DOOM est sorti, révolutionnant à jamais le marché des jeux de tir. À l’époque, ses créateurs (John Carmack et John Romero, entre autres) espéraient sans aucun doute que leur jeu serait porté sur d’autres supports traditionnels tôt ou tard. Cependant, outre le portage courant vers Android, au fil du temps, nous avons vu le jeu de tir contre les hordes infernales arriver sur des réfrigérateurs intelligents (dans sa version 2016), des calculatrices et même sur un filtre TikTok. Comme il ne pouvait en être autrement, cela a abouti à une compétition pour voir quel est le portage le plus inattendu, et maintenant, quelque chose de similaire à une plaque de bactéries E. Coli a été réalisé.

DOOM sur une plaque de bactéries E. Coli

Lauren Ramlan, une chercheuse du Massachusetts Institute of Technology (MIT), a combiné sa passion pour la biologie et la technologie pour élever le tout à un nouveau niveau. Ainsi, elle a réussi à reproduire une vidéo du jeu emblématique de 1993, DOOM, sur une plaque de bactéries E. coli. Cette expérience a transformé les cellules bactériennes en une sorte d’écran biologique de 32×48 pixels en 1 bit, en utilisant des protéines fluorescentes pour « peindre » les bactéries et ainsi créer les images de la vidéo.

Il s’agit d’une recherche que Lauren a documentée dans un article qu’elle a publié sur internet. Cependant, bien que ce soit une prouesse remarquable, il faut garder à l’esprit que ce n’est pas une version jouable de DOOM, mais une vidéo du jeu. C’est une œuvre géniale, techniquement très difficile à réaliser, ce qui ne diminue en rien le mérite ni l’ingéniosité, mais il est pratiquement impossible de reproduire le jeu tel quel sur ce support, même s’il sert de moyen pour visualiser du contenu. Cependant, il existe des limites qui peuvent exaspérer les plus patients, car il faut environ 70 minutes pour représenter une seule image.

Ainsi, reproduire un Let’s play complet du jeu nous prendrait environ 600 ans. Avec cette recherche, Ramlan nous a montré jusqu’où peut aller l’informatique biologique. Nous avons déjà vu par le passé qu’il existe des ordinateurs de champignons, il n’est donc pas impossible de penser que DOOM pourra être joué efficacement à l’avenir grâce à des technologies que nous n’avons pas encore complètement comprises.

Pour résumer les points clés de la recherche :

Une chercheuse du MIT a réussi à reproduire une vidéo de DOOM sur une plaque de bactéries E. coli.

Elle a transformé les cellules en un écran de 32×48 pixels en 1 bit.

Elle a « peint » les bactéries avec des protéines fluorescentes pour créer l’écran en lui-même.

Mais attention, ce n’est pas le jeu, c’est une vidéo du jeu, ce n’est pas jouable en raison de ses limitations techniques.

De plus, il serait injouable car il faut 70 minutes pour éclairer une seule image, donc il faudrait 600 ans pour jouer au jeu entier.

Cela reste néanmoins une réalisation remarquable de cette manière. Il faut tenir compte des limitations techniques et du fait qu’il serait impossible d’y jouer, mais c’est toujours une idée excellente et cela démontre le talent de Lauren Ramlan pour manipuler avec succès des entités unicellulaires telles que l’E. Coli.