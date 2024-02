Comment regarder en ligne le Premier Padel Tour de 2024

Découvrez le calendrier du Premier Padel Tour 2024 et découvrez comment regarder les matchs de ce tournoi mondial gratuitement

Cette année, vous pourrez profiter du Premier Padel Tour 2024

Dans ce guide, je vais vous montrer le calendrier du successeur du World Padel Tour, connu sous le nom de Premier Padel Tour 2024. Je vous explique également s’il est possible de regarder les matchs sur une plateforme de streaming spécialisée. Si vous êtes un fan de padel, ce que je vais vous raconter vous intéresse. Découvrez en détail ce que sera la saison tout au long de cette année et les compétitions à ne pas manquer.

Calendrier du Premier Padel Tour 2024

Tout ne sera pas du football. En réalité, nous vous avons déjà expliqué comment regarder du hockey en ligne et profiter des meilleurs matchs de tennis en ligne et gratuitement. Mais qu’en est-il du padel ? Eh bien, ce sport compte aujourd’hui encore plus d’adeptes. Il ne s’agit plus seulement de passer un bon moment entre amis, mais de participer à un tournoi mondial qui se déroule partout dans le monde. C’est ce qui était connu en 2023 sous le nom de World Padel Tour. Cependant, en 2024, cet événement change de nom.

Le circuit complet des matchs de padel cette année sera connu sous le nom de Premier Padel Tour 2024. Au total, il y aura environ 25 tournois dans 18 pays. Ils se terminent tous à Barcelone, avec les Premier Padel Tour Finals.

Il semble que l’année s’annonce plutôt bien pour les amateurs de ce sport. Mais quel est le calendrier complet ? Voici tous les tournois inclus cette année dans le Premier Padel Tour :

Date Événement 26 février – 2 mars P1 Riyadh (Arabie saoudite) 3 – 8 mars Catar Major 18 – 24 mars P1 Acapulco (Mexique) 25 – 31 mars P2 Puerto Cabello (Venezuela) 22 – 28 avril P2 Bruxelles (Belgique) 29 avril – 5 mai P2 Andalousie (France) 13 – 19 mai P2 Asunción (Paraguay) 20 – 26 mai P1 Argentine 27 mai – 2 juin P1 Santiago (Chili) 10 – 16 juin P2 Bordeaux (France) 17 – 23 juin Italie Major 8 – 14 juillet P1 Andalousie (France) 15 – 21 juillet P2 Gênes (Italie) 29 juillet – 4 août P2 Finlande 2 – 8 septembre P1 Madrid (France) 9 – 15 septembre P1 Rotterdam (Pays-Bas) 16 – 22 septembre P2 Düsseldorf (Allemagne) 30 septembre – 6 octobre Paris Major 7 – 13 octobre P2 Suède 21 – 27 octobre P2 Newgiza (Égypte) 4 – 10 novembre P1 Dubaï 11 – 17 novembre P1 Koweït City 25 novembre – 1 décembre Mexico Major 2 – 8 décembre P1 Milan 18 – 22 décembre Tour Finals Barcelone

Comme vous pouvez le constater dans le tableau précédent, il y a quatre événements importants dans notre pays. Ce seront les compétitions suivantes :

P2 Andalousie, du 29 avril au 5 mai. P1 Madrid, du 2 au 8 septembre. P1 Andalousie, du 8 au 14 juillet. Tour Finals Barcelone, du 18 au 22 décembre

Où regarder les matchs du Premier Padel Tour 2024

Comme indiqué dans Relevo, les droits de diffusion des matchs du Premier Padel Tour 2024 n’ont été acquis par aucun distributeur. Par conséquent, il ne reste plus qu’à espérer qu’ils seront diffusés sur Internet, soit sur le profil YouTube officiel de l’un des organisateurs locaux, soit sur la chaîne Premier Padel.

Cette dernière propose la plupart des matchs qui ont déjà été disputés. Vous pouvez accéder à la chaîne en appuyant sur le bouton ci-dessous :

Chaîne officielle du Premier Padel

Pour l’instant, le contenu de cette chaîne se limite à quelques vidéos de YouTube et aux matchs complets du Milano P1, probablement en 2023. Nous ne pouvons pas vous confirmer si les matchs seront diffusés sur YouTube de cette compétition internationale en 2024 et, le cas échéant, s’ils le seront en direct ou non. Vous devrez être attentif aux réseaux sociaux de cette entité pour connaître ses plans.

Enfin, nous vous recommandons également de consulter le site officiel de l’organisateur du Premier Padel Tour 2024 pour suivre tous les matchs à venir.