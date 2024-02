Qu’est-ce que le WiFi 7 et quelles améliorations apporte-t-il par rapport au WiFi 6

Dans ce guide, je vais tout vous dire sur le WiFi 7, la nouvelle version de cette norme de connexion sans fil qui vise à améliorer la connectivité entre les appareils par rapport au WiFi 6

Le WiFi 7 promet une vitesse et une stabilité accrues des connexions sans fil

Dans ce guide, je vais vous expliquer tout ce que l’on sait sur la technologie WiFi 7, qui succède au WiFi 6 de plus en plus populaire. Je vous parlerai des différences entre les deux versions, ainsi que des améliorations apportées par la dernière version de cette norme en matière de connexions sans fil. Découvrez en détail cette technologie qui rendra la connectivité sans fil entre vos appareils beaucoup plus rapide et stable. Et si le sujet vous intéresse, consultez notre guide sur ce qu’est le WiFi Direct et à quoi il sert.

Qu’est-ce que le WiFi 7 ou 802.11be

Le WiFi 7 est la prochaine génération de connectivité sans fil que nous utilisons le plus actuellement. Il s’agit d’une norme de réseau sans fil qui dépasse largement les capacités de son prédécesseur, le WiFi 6. Comme pour toute évolution dans le domaine de la connectivité, il s’agit d’une norme conçue pour offrir des vitesses de transmission encore plus rapides et une connectivité plus stable.

Parmi ses caractéristiques les plus remarquables, le WiFi 7 utilise une fréquence plus élevée dans la bande des 6 GHz, ce qui permet une bande passante considérablement plus grande et une interférence réduite avec les autres réseaux. De plus, il est compatible avec d’autres bandes que nous utilisons déjà couramment, comme les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz. Cela est possible grâce à des technologies telles que le MLO (Multi-Link Operation) qui permettent d’ utiliser simultanément tous ces canaux, améliorant ainsi la latence et la stabilité. Bien qu’on utilise généralement son nom commercial, il est intéressant de savoir que cette nouvelle version est appelée techniquement 802.11be.

Le WiFi 7 a été officiellement annoncé en janvier 2024. Depuis lors, nous en savons plus sur ses principales spécifications techniques. Par exemple, il peut atteindre des vitesses théoriques allant jusqu’à 46 Gbps, ce qui représente une augmentation considérable par rapport aux générations précédentes. Par ailleurs, les améliorations suivantes, promues par la WiFi Alliance, sont également notables :

Des canaux extrêmement larges de 320 MHz . Ces canaux sont deux fois plus larges que ceux actuellement utilisés, ce qui signifie qu’ils permettent une connexion plus rapide et plus puissante dans les pays utilisant la bande des 6 GHz pour le WiFi.

. Ces canaux sont deux fois plus larges que ceux actuellement utilisés, ce qui signifie qu’ils permettent une connexion plus rapide et plus puissante dans les pays utilisant la bande des 6 GHz pour le WiFi. Opération de liaison multiple (MLO) . Permet aux appareils d’envoyer et de recevoir des données simultanément via plusieurs liens, rendant la connexion plus rapide, fiable et avec moins de retards.

. Permet aux appareils d’envoyer et de recevoir des données simultanément via plusieurs liens, rendant la connexion plus rapide, fiable et avec moins de retards. 4K QAM . Offre des vitesses de transmission 20% plus rapides que les technologies précédentes, améliorant la façon dont les données sont envoyées.

. Offre des vitesses de transmission 20% plus rapides que les technologies précédentes, améliorant la façon dont les données sont envoyées. Bloc compressé de 512 . Rend la transmission de données plus efficace, ce qui contribue à économiser l’énergie et les ressources.

. Rend la transmission de données plus efficace, ce qui contribue à économiser l’énergie et les ressources. Plusieurs RU vers un seul STA . Améliore la façon dont les ressources du réseau sont utilisées pour une connexion plus efficace.

. Améliore la façon dont les ressources du réseau sont utilisées pour une connexion plus efficace. Accès montant activé . Contribue à rendre les connexions plus rapides et stables, en particulier dans des situations où la latence est importante, comme les jeux en ligne ou les appels vidéo.

. Contribue à rendre les connexions plus rapides et stables, en particulier dans des situations où la latence est importante, comme les jeux en ligne ou les appels vidéo. Systèmes de communication prêts pour les urgences (EPCS). Garantit que même dans des situations d’urgence, telles que des catastrophes naturelles, les communications WiFi continuent de fonctionner sans interruption pour les personnes qui en ont le plus besoin.

Améliorations du WiFi 7 par rapport au WiFi 6

Pour que vous puissiez mieux comprendre les différences par rapport au WiFi 6 et à sa version améliorée WiFi 6E, voici un tableau comparatif basé sur les données fournies par TP-Link, une entreprise spécialisée dans les réseaux sans fil, sur son site officiel:

WiFi 5 WiFi 6 WiFi 6E WiFi 7 Date de lancement 2013 2019 2021 2024 Norme IEEE 802.11ac 802.11ax 802.11ax 802.11be Vitesse maximale des données 3,5 Gbps 9,6 Gbps 9,6 Gbps 46 Gbps Bandes 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz 2,4 GHz, 5 GHz, 6 GHz Taille du canal 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz 20, 40, 80, 80+80, 160 MHz Jusqu’à 320 MHz Modulation 256-QAM OFDM 1024-QAM OFDMA 1024-QAM sOFDMA 4096-QAM OFDMA (avec extensions) MIMO 4×4 MIMO DL MIMO 8×8 UL/DL MU-MIMO 8×8 UL/DL MU-MIMO 16×16 UL/DL MU-MIMO

Comme on peut le voir dans le tableau précédent, il y a des différences notables entre le WiFi 6 et le WiFi 7 que nous pouvons résumer comme suit:

Vitesse maximale des données . Le WiFi 7 offre une vitesse maximale des données nettement plus élevée, allant jusqu’à 46 Gbps, par rapport aux 9,6 Gbps du WiFi 6. Bien sûr, il s’agit dans tous les cas de taux de transfert théoriques.

. Le WiFi 7 offre une vitesse maximale des données nettement plus élevée, allant jusqu’à 46 Gbps, par rapport aux 9,6 Gbps du WiFi 6. Bien sûr, il s’agit dans tous les cas de taux de transfert théoriques. Bandes de fréquences . Les deux prennent en charge les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz, mais le WiFi 7 ajoute la bande de 6 GHz pour une connectivité encore plus large et moins d’interférences. De plus, la nouvelle version du WiFi inclut la possibilité d’utiliser le Multi-Link Operation (MLO), qui combine plusieurs canaux en une seule connexion pour des performances accrues, une latence réduite et une connexion plus fiable.

. Les deux prennent en charge les bandes de 2,4 GHz et 5 GHz, mais le WiFi 7 ajoute la bande de 6 GHz pour une connectivité encore plus large et moins d’interférences. De plus, la nouvelle version du WiFi inclut la possibilité d’utiliser le Multi-Link Operation (MLO), qui combine plusieurs canaux en une seule connexion pour des performances accrues, une latence réduite et une connexion plus fiable. Taille du canal . Le WiFi 7 permet une taille de canal pouvant atteindre 320 MHz, ce qui améliore l’efficacité et les performances du réseau par rapport aux tailles de canal plus limitées du WiFi 6.

. Le WiFi 7 permet une taille de canal pouvant atteindre 320 MHz, ce qui améliore l’efficacité et les performances du réseau par rapport aux tailles de canal plus limitées du WiFi 6. Modulation et MIMO . Le WiFi 7 utilise une modulation plus avancée (4096-QAM OFDMA) et une capacité de MIMO plus élevée (16×16 UL/DL MU-MIMO) pour augmenter l’efficacité et les performances du réseau sans fil par rapport au WiFi 6.

Quand arrivera le WiFi 7 et à quoi servira-t-il

Comme je l’ai expliqué un peu plus tôt, le WiFi 7 a déjà été officiellement présenté . Cependant, il faudra probablement quelques années avant que les fabricants et les utilisateurs ne l’adoptent pleinement. Selon la WiFi Alliance, une adoption rapide est prévue, avec plus de 233 millions de périphériques potentiels d’ici 2024 et une expansion pouvant aller jusqu’à 2,1 milliards de périphériques compatibles d’ici 2028.

Ces chiffres comprennent des téléphones mobiles, des ordinateurs, des tablettes et des points d’accès. Veuillez noter que ces données sont uniquement des prévisions futures de l’organisme de certification et pourraient être très différentes dans la réalité. Cependant, elles permettent de se faire une idée du potentiel de cette technologie à moyen et long terme.

Et à quoi servira le WiFi 7? Vous pouvez déjà imaginer certains cas d’utilisation, mais je vais vous en proposer quelques-uns. Par exemple, cette nouvelle version de la norme aura un impact significatif sur les expériences de réalité augmentée, virtuelle et mixte, qui pourraient se généraliser avec l’arrivée des Vision Pro d’Apple. Le WiFi 7 sera également essentiel dans le domaine des jeux vidéo, du travail hybride, de l’IIoT (Internet industriel des objets) et de l’automobile.