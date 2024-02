Scientifiques horrifiés par l’image créée par l’IA : une souris aux organes génitaux énormes se retrouve dans un article révisé

Intelligence artificielle (IA)

17 février 2024

14:29

L’image absurde, réalisée à l’aide de Midjourney, a été publiée par une revue scientifique importante ayant fait l’objet d’une évaluation par les pairs : elle contient un texte sans signification et, plus surprenant encore, une illustration d’un rongeur aux organes génitaux grotesquement gros.

L’image du rat avec des organes génitaux énormes figurant dans un article scientifique soumis à une évaluation par les pairs / Crédit : Frontiers in Cell and Developmental Biology 2024.

Une revue scientifique majeure a publié cette semaine un article de recherche contenant des illustrations créées avec Midjourney, l’un des logiciels de génération d’images par intelligence artificielle (IA) les plus populaires. Une image en particulier a suscité de vives critiques de la part de la communauté scientifique, car elle représentait un rat à l’anatomie génitale grotesque et étrange.

L’article en question, intitulé « Fonctions mobiles des cellules souches spermatogoniques en relation avec la voie de signalisation JAK/STAT », a été publié en ligne mardi dans Frontiers in Cell and Developmental Biology, une revue scientifique réputée dont les documents sont soumis à une évaluation par les pairs, c’est-à-dire une évaluation critique des travaux par un ou plusieurs experts avant leur publication. Pourtant, les illustrations de l’article qui a suscité la polémique contenaient des étiquettes de texte sans signification telles que « dissilced », « testtomcels », « senctolic », « dck » et, plus surprenant encore, l’image absurde d’un « rat » assis en position debout comme un écureuil, avec un énorme pénis et quatre testicules géants.

Dans l’un des encadrés, l’attention était portée sur des « cellules sterrn » imprécises dans une boîte de Pétri, si grandes qu’elles pouvaient être recueillies avec une cuillère.

Le document, rédigé par trois chercheurs chinois, dont l’auteur correspondant Dingjun Hao de l’hôpital de Honghui à Xi’an, en Chine – qui reconnaissait dans le texte que les illustrations avaient été créées avec Midjourney – a été retiré par l’éditeur de la revue, qui s’est excusé en publiant une note soulignant qu’il était au courant des préoccupations concernant l’article.

« Une enquête est actuellement en cours et cette notification sera mise à jour en conséquence une fois l’enquête terminée », a écrit l’éditeur. « Après la publication, des préoccupations ont été soulevées concernant la nature des données générées par l’intelligence artificielle. L’article ne répond pas aux normes d’exigence éditoriale et scientifique de Frontiers in Cell and Development Biology ; par conséquent, l’article a été retiré ».

La première image de l’article, celle montrant le rat, a immédiatement attiré l’attention de la communauté scientifique et plusieurs scientifiques l’ont largement partagée et commentée sur différents réseaux sociaux, y compris X. Certains chercheurs se sont dits « horrorisés » par le fait qu’une image aussi manifestement erronée, générée par l’intelligence artificielle, ait pu passer à travers le système d’évaluation et toute autre forme de vérification de la revue.

En ligne également, de nombreuses personnes se sont demandé si le texte de l’article avait également été généré par l’intelligence artificielle, mettant en évidence le problème croissant de l’édition, qui risque d’affecter également le monde des publications scientifiques.