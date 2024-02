Des scientifiques inventent un aliment hybride en cultivant de la viande de vache à l’intérieur de grains de riz

La nourriture n’est pas figée et la manière dont les personnes se nourrissent a varié au fil des siècles. Étant une évolution constante, les scientifiques prétendent avoir inventé une alimentation hybride en cultivant de la viande de boeuf dans des grains de riz.

Au fur et à mesure que la population mondiale augmente, la pression sur l’environnement et donc sur l’impact de la production alimentaire pour tous augmente. L’un des plus grands problèmes de la génération actuelle dans ce domaine est la quantité d’eau et de terre utilisée pour l’élevage du bétail.

En raison de ce problème identifié par les experts, des alternatives ont commencé à être développées, notamment la viande cultivée en laboratoire. Bien qu’elle soit encore en développement, cela pourrait être une façon de soulager la pression.

Un riz hybride ?

Un groupe de scientifiques coréens a trouvé une façon innovante de produire ce type de viande : ils ont inventé une nouvelle alimentation hybride, qui consiste en des cellules de graisse et de muscle bovin cultivées à l’intérieur de grains de riz.

Le résultat ressemble à une étrange combinaison de viande hachée et de riz, avec des grains roses et visqueux, mais le mélange est riche en nutriments, selon l’équipe dirigée par l’ingénieur biomoléculaire Sohyeon Park de l’Université de Yonsei.

Bien que sa production soit encore un peu compliquée, cela pourrait soulager un jour la pression alimentaire.

Imaginez obtenir tous les nutriments dont nous avons besoin à partir de protéines de riz cultivées en laboratoire. Le riz est déjà riche en nutriments, mais l’ajout de cellules animales peut les augmenter encore davantage.

Le riz est constitué d’environ 80% d’amidon, les 20% restants étant des protéines et d’autres nutriments. Bien qu’il soit déjà un aliment excellent en soi, les chercheurs ont pensé qu’il pourrait être amélioré.

Dans les systèmes biologiques, les cellules ont besoin d’un support qui donne forme au tissu à mesure qu’il grandit. En laboratoire, les scientifiques utilisent souvent une matrice artificielle pour divers tissus et organes.

Les scientifiques ont pensé que le riz, étant si poreux, pourrait avoir la même fonction, agissant comme un échafaudage sur lequel les cellules animales cultivées en laboratoire peuvent construire des tissus.

Processus à l’origine du riz hybride

Tout d’abord, ils ont enrobé les grains de riz de gélatine de poisson de qualité alimentaire et d’enzymes alimentaires pour aider les cellules à trouver un endroit où s’attacher et maximiser la quantité de matière mobile qui adhère et se développe dans le riz.

Ensuite, ils ont semé les grains de riz avec des cellules souches musculaires et adipeuses de boeuf et les ont laissées pousser dans une boîte de Petri pendant 9 à 11 jours.

À la fin de la période de culture, les chercheurs ont testé le riz pour étudier sa structure et sa teneur en nutriments. Ils ont constaté que le riz hybride de boeuf était plus ferme et plus cassant que le riz normal.

De plus, le riz hybride avait une teneur en protéines et en matières grasses significativement plus élevée – 8% de protéines et 7% de matières grasses en plus – que le riz non modifié. Bien que cela puisse ne pas sembler beaucoup, les résultats pourraient être améliorés avec des ajustements.

Il serait moins coûteux de produire ce riz hybride que de produire de la viande bovine par gramme de protéine, tant en termes d’émissions que d’argent.

Selon les conclusions de l’équipe, la production de riz hybride produit 6,27 kg de dioxyde de carbone pour chaque 100 grammes de protéine. En revanche, la viande bovine libère 49,89 kg de dioxyde de carbone pour chaque 100 grammes de protéine. De plus, le coût du riz hybride pour le consommateur serait environ 15% du prix de la viande bovine par kilogramme.

Je ne m’attendais pas à ce que les cellules se développent aussi bien dans le riz. Maintenant, je vois un monde de possibilités pour cet aliment hybride à base de céréales. Il pourrait un jour servir de nourriture pour soulager la faim, de ration militaire ou même de nourriture spatiale.

a déclaré Sohyeon Park.