Pourquoi le pangolin est l’un des animaux les plus demandés sur le marché illégal : le mammifère aux écailles

Aujourd’hui, le 17 février, est la journée mondiale dédiée au pangolin. Ce petit mammifère possède des caractéristiques biologiques uniques dans le règne animal, mais en raison du trafic illégal lié à sa peau, il est en voie d’extinction.

Le troisième samedi du mois de février est consacré à la Journée mondiale du pangolin. Certes, cette occasion n’est pas aussi attendue dans le monde entier que le Nouvel An, mais elle peut devenir un bon moment pour se demander comment cette espèce en voie d’extinction est devenue l’une des espèces les plus trafiquées sur les marchés illégaux du monde entier. À ne pas confondre avec les tatous, les pangolins sont les seuls animaux au monde appartenant à la famille des pholidotes.

Mis à part les détails biologiques, la première chose qui frappe en regardant un pangolin est son apparence. Il ressemble à un petit fourmilier mais a des écailles qui enveloppent tout son corps. Elles sont composées de kératine, une protéine que l’on retrouve également dans nos ongles.

Ces dernières années, on a parlé de leur rôle dans la pandémie de Covid qui a commencé au début de l’année 2020. Une étude publiée dans l’International Journal of Molecular Science en 2022 aborde le rôle du pangolin en tant qu’hôte intermédiaire dans la chaîne de transmission qui a permis au SARS-CoV-2 d’arriver chez l’homme.

Le pangolin : quel genre de mammifère est-il et d’où vient-il

Il existe huit espèces de pangolins dans le monde. Ils vivent tous dans différentes régions de l’Asie du Sud et de l’Afrique subsaharienne. Leurs tailles peuvent varier, mais en général, la longueur de leur corps ne dépasse pas un mètre. En termes de volume, les spécimens des espèces les plus petites sont de la taille d’un chat, tandis que les plus grands peuvent mesurer comme un chien de taille moyenne.

Les écailles qui les recouvrent sont nombreuses. Les spécimens avec la plus forte armure ont environ 1 000 écailles autour de leur corps. Leur apparence rappelle celle d’un fourmilier. Ils ont un museau allongé d’où émerge une langue capable de se glisser dans les cavités où vivent les termites. Les pangolins ont également des griffes prononcées.

Lorsqu’ils rencontrent un prédateur, ils adoptent une position de défense similaire à celle des tatous. Ils se recroquevillent sur eux-mêmes de manière à protéger leur ventre et l’intérieur de leurs pattes, les seules parties où leurs écailles s’éclaircissent, exposant la peau. Ils se reproduisent lentement. En moyenne, les femelles donnent naissance à un seul petit par an.

Selon une estimation publiée dans National Geographic en mai 2018, entre 2006 et 2015, environ 1,2 million de pangolins ont été capturés dans le monde entier, arrachés à leur habitat et commercialisés sur des routes illégales. Après leur capture, les corps des pangolins sont destinés à différents types de marchés.

Leurs peaux et surtout leurs écailles sont utilisées pour fabriquer des produits de luxe, tandis que des éléments sont extraits de leurs corps pour être utilisés dans la médecine traditionnelle. La liste des symptômes traités avec des produits à base de pangolin est assez longue.

Selon certaines branches de la médecine traditionnelle chinoise, il peut être utilisé pour traiter les convulsions, les troubles liés à l’estomac et les douleurs menstruelles. Rien de tout cela n’a de base scientifique. Mais les pangolins sont également utilisés dans des rituels religieux pour améliorer la chance dans les affaires. Les principaux marchés d’importation de ce type de marchandises sont la Chine et le Vietnam.

Bien qu’il soit souvent confondu avec l’armadillo dans la culture populaire, le pangolin est également apparu dans une série de jeux vidéo assez réussie. Le pangolin est l’animal qui a inspiré les créateurs de Pokémon à dessiner Sandshrew, un Pokémon de type sol déjà présent dans la première génération.

Sandshrew et son évolution Sandslash font clairement référence au pangolin, notamment avec les écailles qui recouvrent leur corps, la posture basée sur les pattes arrière et les longues griffes. Avec les derniers jeux vidéo, le nombre de Pokémon est dépassé le cap des 1 000, et donc de nombreux animaux ont servi d’inspiration aux dessinateurs. Il était plus difficile d’entrer dans cette liste à l’époque de la première génération. À l’époque, seuls 151 Pokémon pouvaient être capturés dans les jeux vidéo.

Le pangolin est l’un des animaux suspectés d’avoir facilité la transmission du SARS-CoV-2 à l’homme. Une transmission qui aurait pu se produire dans un marché humide, l’un des marchés asiatiques où le poisson et la viande sont vendus. Récemment, des expériences sur une variante du SARS-CoV-2 appelée GX_P2V, découverte en 2017 chez des pangolins malais, ont été menées en Chine.