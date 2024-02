Les plaques de l’intérieur de l’océan Pacifique se sont en train de se fracturer selon une étude.

L’étude remet en question certaines hypothèses de la théorie de la tectonique des plaques

Nos océans restent encore largement inconnus

Les océans sont une source de connaissances constamment en expansion. Depuis toujours, n’étant pas notre milieu naturel, nous avons essayé de le dominer à distance. Source de nombreux mythes et légendes, dont certains, comme les vagues fantômes, se sont avérés être vrais, il y a toujours eu une curiosité inquiète de mieux le connaître. Après tout, notre espèce vient de « découvrir » un nouvel océan récemment. Pendant tout ce temps, nous avons essayé de comprendre le fonctionnement des plaques tectoniques, et bien qu’il existe des théories assez solides à ce sujet, il semble que nous soyons maintenant en train de les perfectionner car une nouvelle étude a approfondi notre compréhension de leur fonctionnement.

Les plaques de l’océan Pacifique se fracturent

Une étude publiée en décembre dans Geophysical Research Letters et dirigée par Erkan Gün a éclairé certains aspects de la tectonique des plaques qui pourraient remettre en question notre compréhension actuelle de ce phénomène géologique, dont la théorie a été formulée il y a plus d’un demi-siècle.

Traditionnellement, la théorie soutient que les plaques tectoniques, des plaques épaisses de la croûte terrestre, se déplacent et interagissent à la surface de la Terre avec une rigidité à toute épreuve. Cependant, cette nouvelle découverte suggère que les plateaux de l’ouest du Pacifique, au lieu d’être des structures rigides, présentent des points faibles susceptibles d’être étirés par les forces exercées sur les bords de la plaque. Selon les mots d’Erkan Gün de l’Université de Toronto :

Nous savions que les déformations géologiques, telles que les failles, se produisent à l’intérieur des plaques continentales, loin des limites des plaques. Mais nous ne savions pas que la même chose se produisait avec les plaques océaniques.

Cette découverte remet en question ce que nous pensions savoir auparavant, à savoir que les formations géologiques telles que les plateaux océaniques étaient plus résistantes aux déformations. La recherche révèle que les plaques océaniques ne sont pas des surfaces plates et immuables. Au contraire, elles sont sujettes à des déformations significatives car elles sont fragiles. De plus, il a été observé que lorsqu’une plaque tectonique plonge dans des tranchées lointaines, les plateaux subissent un étirement qui les rend encore plus fragiles.

Les chercheurs ont centré leur analyse sur quatre plateaux océaniques où ils ont trouvé des schémas fiables de déformation et d’activité magmatique entre eux. Ces schémas suggèrent que les plateaux ont été déchirés par les forces de traction à la limite de la plaque du Pacifique. Bien que l’étude se soit limitée à un nombre restreint de plateaux, les résultats fournissent une base solide pour spéculer que des phénomènes similaires peuvent se produire dans d’autres parties de l’océan Pacifique et peut-être même dans d’autres océans.

En résumé: