Combien de temps durent les effets du cannabis, une étude révèle le temps nécessaire pour éliminer l’effet de drogue.

Durée des effets de la cannabis: combien de temps durent les effets psychoactifs

Même si le THC peut être détecté pendant des semaines, la durée des effets psychoactifs liés à la consommation de cannabis est beaucoup plus courte et dépend de plusieurs facteurs, tels que la quantité consommée et la manière dont elle est consommée.

Si nous demandions à 50 personnes combien de temps durent les effets de la cannabis, nous aurions probablement 50 réponses différentes. Cela s’explique par le fait que la durée des effets liés à la consommation de cannabis dépend de plusieurs facteurs, tels que la quantité de cannabis consommée et la manière dont elle est consommée.

En d’autres termes, selon la dose de THC (le tétrahydrocannabinol, principal composant psychoactif de la plante de chanvre) ainsi que la fréquence et la méthode d’administration de la cannabis (fumée, vaporisée ou ingérée), les effets de la consommation durent pendant une période de temps variable, mais nettement inférieure à la durée moyenne de présence du THC dans le sang ou les urines. Une nouvelle étude publiée dans la revue Neuroscience & Biobehavioral Tests a cependant cherché à éclairer cette question en montrant pour la première fois pendant combien de temps les consommateurs de cannabis récréatif ou thérapeutique sont sujets aux effets du THC.

Effets et persistance du THC dans l’organisme

« Le THC peut être détecté dans l’organisme pendant des semaines, tandis qu’il est clair que ses effets durent beaucoup moins longtemps », a expliqué Iain McGregor, psychopharmacologue de l’Université de Sydney (USYD) en Australie. Connaître cette fenêtre temporelle permet non seulement de fournir des informations pouvant aider les consommateurs de cannabis à prendre des décisions responsables concernant des activités sensibles comme la conduite après la consommation de cannabis, mais également de fournir des données factuelles pour l’approbation de lois reflétant au mieux la réalité des effets du cannabis.

« Nos cadres juridiques doivent probablement être adaptés et, tout comme pour l’alcool, se concentrer sur l’intervalle de temps où les consommateurs représentent un risque plus élevé pour eux-mêmes et pour autrui. Poursuivre une procédure judiciaire uniquement sur la base de la présence de THC dans le sang ou la salive est manifestement injuste », a souligné McGregor.

Combien de temps durent les effets de la cannabis

Pour calculer la durée des effets de la cannabis, McGregor et ses collègues de l’USYD ont mené une analyse complète de 80 études scientifiques et ont identifié une « fenêtre de détérioration » basée sur 1 534 « résultats de performance » de personnes ayant consommé du cannabis, c’est-à-dire en évaluant comment ces personnes se sont comportées en conduisant ou en effectuant des tâches cognitives équivalentes aux différentes étapes après la consommation de cannabis.

Comme indiqué, les résultats de l’analyse ont montré que la durée des effets varie en fonction de différents facteurs, principalement liés à la quantité de THC, à la façon dont le cannabis est consommé (inhalé ou ingéré) et si la personne est un consommateur occasionnel ou régulier de cannabis. Il a également été constaté que, selon ces facteurs, les effets de la cannabis peuvent persister pendant une période allant de 3 à 10 heures, pouvant durer jusqu’à 10 heures lorsque des doses élevées de THC (supérieures à 10 milligrammes) sont ingérées.

En moyenne, la durée des effets de la cannabis est de 4 heures, en particulier lorsque de faibles doses de THC sont fumées ou vaporisées et que des activités plus simples sont entreprises, selon les chercheurs. « Cette détérioration peut s’étendre jusqu’à 6 ou 7 heures si des doses plus élevées de THC sont inhalées et que des activités complexes, comme la conduite, sont évaluées », a précisé l’auteure principale de l’étude, la Dre Danielle McCartney. Les résultats suggèrent également que la plupart des compétences liées à la conduite peuvent revenir à la normale dans les cinq heures suivant l’inhalation de cannabis, bien que ce délai puisse varier en fonction de la dose de THC.

Les chercheurs ont également observé qu’après avoir consommé une même quantité de THC, les consommateurs réguliers de cannabis peuvent développer une tolérance et obtenir de meilleurs résultats dans les tâches cognitives par communiqué aux consommateurs occasionnels. « Nous avons découvert que les effets sont beaucoup plus prévisibles chez les consommateurs occasionnels par communiqué aux consommateurs réguliers, qui montrent quant à eux une tolérance significative aux effets de la cannabis sur la conduite et les fonctions cognitives, tout en montrant généralement une certaine altération », a ajouté Thomas Arkell, co-auteur de l’étude et pharmacologue comportemental, notant cependant que les consommateurs réguliers ont souvent tendance à consommer plus de cannabis, obtenant ainsi un effet équivalent.