Il y a 1 700 ans, une poule a pondu un œuf : on l’a trouvé et il se conserve étonnamment bien

En plus d’être une découverte curieuse, cela peut nous donner beaucoup d’informations sur les animaux domestiques de l’ère romaine

Bien que les années aient passé pour l’œuf, et ça se voit, l’intérieur est étonnamment bien conservé

Il existe des découvertes vraiment surprenantes qui traversent les millénaires dans le plus grand silence jusqu’à ce qu’elles voient le jour. Des vers vivants datant de plus de 45 000 ans, jusqu’à l’histoire d’aujourd’hui : un œuf de poule de 1 700 ans parfaitement conservé a été trouvé. Une véritable surprise pour les chercheurs qui l’ont « sauvé » d’une zone inondée avec d’autres objets de la vie quotidienne du monde romain au IIIe siècle après Jésus-Christ.

Voyons comment il a pu survivre aussi longtemps et pourquoi c’est quelque chose d’aussi important sur le plan historique et archéologique.

Un œuf qui réservait de grandes surprises

L’Angleterre a été témoin d’une découverte assez surprenante : un œuf d’environ 1 700 ans d’âge, donc datant du dernier siècle de l’occupation romaine. Ce qui rend cette découverte particulièrement incroyable, c’est son étonnant état de conservation: le contenu de l’œuf bouge encore à l’intérieur de sa coquille, restant liquide à travers les siècles. C’est un phénomène absolument unique au monde, car les cas précédents d’œufs intacts étaient généralement intentionnels. Autrement dit, des œufs qui étaient préservés au fil des ans, mais c’est totalement fortuit comme l’indique un communiqué d’Oxford Archaeology.

Pendant la même excavation, trois autres œufs anciens ont été trouvés, mais malheureusement, ils se sont cassés pendant les analyses, ce qui souligne la fragilité extrême de ces produits qui sont déjà assez faciles à casser. La situation atteint un tel extrême que l’œuf est si délicat que tout contact physique direct ou exposition à l’air pourrait le faire se rompre.

La raison de la préservation de cet œuf pourrait être due à son enterrement accidentel dans une zone qui a ensuite été inondée, permettant ainsi une conservation totale en l’absence d’oxygène. Actuellement, l’œuf se trouve au Musée d’Histoire Naturelle de Londres, où des analyses plus détaillées seront réalisées pour mieux comprendre comment il a pu se conserver dans cet état pendant plus d’un millénaire et demi.

La conservation de cet œuf est très positive. Elle nous donne des informations vraiment précieuses sur l’état de conservation de l’œuf, le régime alimentaire des Romains de Bretagne et même le régime alimentaire des animaux domestiques qui vivaient aux côtés des humains il y a si longtemps.

En résumé :