Les méfaits du tabagisme passif des cigarettes à tabac chauffé sur les enfants : quels sont les effets

Une étude italienne a révélé que pour les enfants, la fumée passive produite par les cigarettes à tabac chauffé peut avoir les mêmes effets nocifs que les cigarettes traditionnelles. L’étude a été menée par l’Université La Sapienza de Rome, l’Institut neurologique méditerranéen Neuromed de Pozzilli (IS) et le Mediterranea Cardiocentro de Naples.

En Italie, 1,7 million de personnes fument des cigarettes à tabac chauffé, soit environ 3,3% de la population totale. Ce nombre augmente chaque année en raison de la perception erronée des risques associés aux « cigarettes heat-not-burn »: trois fumeurs sur dix pensent qu’elles sont moins nocives que les cigarettes traditionnelles. En réalité, bien que la quantité de composants toxiques puisse être inférieure, la présence de nicotine et d’autres substances toxiques les rend néanmoins nuisibles pour la santé.

Actuellement, une étude italienne confirme également la présence de risques liés à la fumée passive des cigarettes de nouvelle génération, en particulier pour les enfants. L’étude menée par l’Université La Sapienza de Rome, l’Institut neurologique méditerranéen Neuromed de Pozzilli (IS) et Mediterranea Cardiocentro de Naples a comblé une lacune jusqu’alors inexplorée. Alors que les effets de la fumée passive des cigarettes traditionnelles sont connus depuis longtemps, peu ou rien n’était connu des effets de la fumée passive du tabac chauffé. Les résultats de l’étude apportent enfin des éclaircissements: même les cigarettes qui chauffent le tabac sans le brûler pourraient avoir des effets néfastes sur la santé cardiovasculaire des enfants et des adolescents exposés.

Résultats de l’étude

L’étude a été menée sur un groupe de 78 enfants âgés de 2 à 18 ans, tous en bonne santé et sans pathologie qui aurait pu altérer les résultats de l’étude. Les participants ont été répartis en trois groupes de 26 en fonction de l’exposition à la fumée qu’ils pouvaient avoir dans leur famille : non exposés à aucun type de fumée, exposés à la fumée traditionnelle, exposés à la fumée de tabac chauffé.

À l’aide d’une série d’examens sanguins ciblés et de tests instrumentaux, les chercheurs ont ensuite étudié l’état de santé des participants, en examinant trois valeurs spécifiques: le stress oxydatif, la fonction endothéliale (un bon indicateur de la santé des vaisseaux sanguins) et l’activation des plaquettes, qui est utilisée comme facteur de risque de formation de caillots.

La comparaison des données des trois groupes n’a révélé aucune différence significative entre la fumée de cigarette traditionnelle et la fumée de tabac chauffé : dans les deux groupes, les enfants et les adolescents examinés présentaient des valeurs plus mauvaises que celles des enfants non exposés à la fumée : un stress oxydatif plus élevé, une activation des plaquettes plus élevée et une altération de la fonction endothéliale, et donc un risque cardiovasculaire accru.

Différences par communiqué aux cigarettes électroniques

Le fait qu’aucune différence n’ait été signalée entre les enfants exposés à la fumée de cigarettes traditionnelles et ceux qui respiraient la fumée de cigarettes à tabac chauffé est « la donnée la plus importante issue de notre recherche », expliquent les auteurs, Lorenzo Loffredo, Anna Maria Zicari et Roberto Carnevale. « Ces résultats montrent que même les cigarettes de nouvelle génération, universellement considérées comme moins nocives que les cigarettes traditionnelles, peuvent constituer un danger potentiel pour la santé de ceux qui sont à côté des fumeurs, en particulier les plus jeunes », concluent les chercheurs.