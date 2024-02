Les Cybertrucks de Tesla se rouillent-ils sous la pluie ? Que disent les propriétaires

Sur le forum du Cybertruck Owners Club, certains propriétaires ont publié des photos de leurs véhicules avec des taches de rouille. Les théories sur l’origine de ces imperfections sont nombreuses : certains pensent même qu’elles sont dues à la poussière de fer accumulée lors du transport ferroviaire.

Le Cybertruck de Tesla est le véhicule qui devrait nous emmener directement dans le futur. Propulsion électrique, angles étroits, courbes absentes et carrosserie sculptée avec des panneaux en acier inoxydable. Elon Musk a beaucoup misé sur le Cybertruck et après des années d’annonces et de présentations, la voiture du futur est effectivement arrivée sur la route. Dans l’une des vidéos de lancement, Musk a montré que sa créature est capable de résister à une décharge de balles. Cependant, les armes à feu ne sont peut-être pas la plus grande menace.

Début février, l’utilisateur Raxar a ouvert une conversation sur le Cybertruck Owners Club, un portail où les propriétaires de Cybertruck échangent des conseils sur la meilleure façon de gérer leurs nouveaux achats. Les Cybertruck, en effet, ne peuvent pas être comparés à d’autres véhicules en circulation et après avoir dépensé au moins 60 000 dollars pour en acheter un, il est normal de chercher à comprendre au mieux son fonctionnement. Raxar a expliqué dans un post avoir entendu d’un vendeur Tesla que de petites taches de rouille peuvent apparaître au fil du temps et de la pluie sur la carrosserie du Cybertruck. Des taches qui ne peuvent pas être enlevées.

Les images des taches de rouille

La discussion ouverte par Raxar se développe avec des dizaines de commentaires. Raxar a également publié des photos montrant de petites taches sombres sur des parois en acier inoxydable. Des imperfections qui sont apparues après avoir conduit la voiture pendant « deux jours de pluie ». Les hypothèses sur l’origine de ces taches sont nombreuses. Certains suggèrent qu’il s’agit de poussière de fer qui s’est accrochée au Cybertruck lors du transport en train, d’autres craignent une contamination dans les installations de Tesla et certains pointent du doigt le détergent utilisé pour nettoyer le Cybertruck.

Pour le moment, il n’y a pas grand-chose d’autre que ces signalements. Dans tous les cas, Tesla propose également une série d’enveloppements pour le Cybertruck, des films qui permettent de recouvrir toute la carrosserie du véhicule en changeant également la couleur extérieure. Le prix de départ n’est pas donné : les enveloppements les moins chers coûtent 5 000 dollars.