Qu’est-ce que le merveilleux chapeau d’étoiles sur la Lune d’aujourd’hui, vendredi 16 février 2024

Le soir du vendredi 16 février 2024, la Lune sera surmontée d’un groupe d’étoiles qui lui donnera un spectaculaire « chapeau céleste ». Voici de quoi il s’agit et à quelle heure observer cette magnifique conjonction.

la Lune e le Pleiadi: Credit: Andrea Centini / Stellarium

Peu après 18h00 (heure de Rome) aujourd’hui, vendredi 16 février 2024, nous pourrons admirer dans le ciel une conjonction astrale extraordinaire, l’une des plus belles du mois (et non seulement). En effet, la Lune sera surplombée d’un merveilleux « chapeau d’étoiles », qui l’accompagnera jusqu’à son coucher en se déplaçant délicatement sur sa droite. Il s’agit de l’amas stellaire ouvert des Pleiades, l’un des objets les plus fascinants du ciel profond, situé à environ 440 années-lumière de la Terre (et parfaitement visible à l’œil nu).

A rendre le duo céleste d’aujourd’hui si suggestif sera la grande proximité des Pleiades avec la compagne de la Terre, l’une des rencontres les plus « intimes » des dernières années. La conjonction astrale, la cinquième et avant-dernière du mois selon l’Union des Astronomes Italiens (UAI), arrive le lendemain d’un autre spectacle splendide qui a tenu en éveil de nombreux passionnés : le baiser entre la Lune et Jupiter. Le géant gazeux – et la plus grande planète du système solaire – sera également visible ce soir, un peu plus bas par communiqué aux deux protagonistes de l’événement astronomique. Voici tout ce que vous devez savoir pour ne pas manquer la rencontre entre la Lune et les Pleiades.

A quelle heure voir la rencontre entre la Lune et les Pleiades du 16 février

Comme indiqué précédemment, la conjonction astrale entre la Lune et l’amas stellaire ouvert des Pleiades du vendredi 16 février 2024 débutera peu après 18h00 (heure de Rome), lorsque le ciel deviendra suffisamment sombre pour permettre l’apparition du groupe d’astres au-dessus du satellite naturel. Le coucher du soleil sur Rome a eu lieu à 17:43. Les deux objets seront visibles au sud-ouest, assez haut dans le ciel et embrassés par la constellation du Taureau (à laquelle les Pleiades sont liées). Ils danseront côte à côte jusqu’à environ 01h30 du jour suivant, samedi 17 février. Il est intéressant de noter que les Pleiades au début de la soirée seront exactement au-dessus de la Lune, se déplaçant lentement heure après heure vers sa droite, jusqu’à leur alignement au moment du coucher. Bien entendu, il s’agit d’un mouvement apparent lié aux mouvements célestes de la Terre.

Le nombre et la luminosité des Pleiades, formellement connues sous le nom de M45 (du célèbre catalogue de l’astronome français Charles Messier), sont fortement influencés par la qualité du ciel dans lequel l’observation est faite. En effet, dans une ville éclairée, on peut voir 4 ou 5 étoiles de la « Petite Poule », mais dans un ciel très sombre et étoilé, exempt de pollution lumineuse comme celui d’une montagne, à l’œil nu, on peut en voir plus de dix. La proximité significative ce soir avec la Lune, qui reflète la lumière du Soleil, effacera certainement les étoiles les plus faibles des Pleiades, mais les plus brillantes seront parfaitement visibles. D’ailleurs, la Lune a atteint aujourd’hui la phase du Premier Quartier, exactement à 16:01, comme l’indique l’UAI.

Le Pleiadi. Credit: Andrea Centini

Comment observer la rencontre entre la Lune et les Pleiades

Les conjonctions astrales sont toujours visibles à l’œil nu, mais avec l’aide d’un instrument optique, on peut en saisir de magnifiques détails. Avec un télescope ou de bonnes jumelles, par exemple, lors du Premier Quartier de la Lune, il est possible d’admirer les magnifiques cratères et les chaînes de montagnes, en particulier ceux qui se trouvent près de la ligne du terminateur (où la lumière et l’obscurité se rencontrent). Les Pleiades offrent également un spectacle magnifique avec les instruments optiques, mais le meilleur moyen d’en saisir les détails est la photographie à longue pose. Les astrophotographies, en effet, montrent les extraordinaires nébuleuses de réflexion de couleur bleue qui entourent les étoiles comme un voile délicat.