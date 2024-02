Développement d’un nouveau type de batteries flexibles qui pourrait révolutionner l’industrie des objets connectés

Ils mettront encore beaucoup de temps à arriver sur le marché, mais ils sont très intéressants

La dépendance que nous avons envers les batteries est absolument incroyable. Nous en avons besoin pour absolument tout, mais elles commencent à être trop petites par rapport à leur impact environnemental. Ainsi, les utilisateurs commencent rapidement à apprendre sur les mAh, Wh et autres normes pour mesurer les batteries, tout en cherchant à acheter le téléphone portable avec la meilleure batterie pour ne pas trop en dépendre.

Dans cette optique, nous constatons inévitablement que des alternatives commencent à être nécessaires . Plus durables, plus écologiques et surtout capables de résister aux exigences d’un matériel de plus en plus puissant. C’est dans cette philosophie que naissent les batteries calcium-oxygène dont une équipe chinoise a publié un article prometteur dans la revue Nature.

Batteries calcium-oxygène, un défi technique tourné vers l’avenir

L’équipe de chercheurs recherche une alternative prometteuse qui pourrait changer notre compréhension des batteries : les batteries calcium-oxygène (Ca-O2). Il s’agit debatteries beaucoup plus flexiblesqui permettraient une amélioration de la qualité des appareils portables, mais qui pourraient également avoir des applications générales pour toute la technologie.

Le calcium, étant 2 500 fois plus abondant que le lithium, offre une ressource potentiellement plus durable et économiquement viable pour la fabrication de batteries. En plus de cela, il faut ajouter la capacité à fournir des batteries de haute capacité. Cependant, au-delà de cela, l’utilisation du calcium dans les batteries est vraiment difficile à réalisercar elles sont très difficiles à utiliser à température ambiante. Jusqu’à présent, c’était la principale difficulté que les scientifiques travaillant sur ces batteries ont dû surmonter.

Maintenant, les chercheurs ont réussi à atteindre une certaine stabilité à température ambiante dans ces batteries en mélangeant soigneusement tous les composants nécessaires, une étape cruciale vers l’adaptation de cette technologie à une utilisation dans l’électronique portable. Cependant, même s’ils ont réussi à fonctionner à température normale, il reste un défi d’extrapoler les composants vers unebatterie réelle, il est donc impossible pour le moment de quantifier le moment où nous pourrons avoir une batterie calcium-oxygène opérationnelle, cela pourrait prendre des décennies.

Cependant, lorsqu’elle se produira et que tous les obstacles techniques seront surmontés, les batteries pourraient être une véritable révolution, offrant une alternative verte, pas cher et efficace à un marché qui a désespérément besoin de cela, étant donné que la consommation de batteries au lithium-ion devient franchement insoutenable. Par conséquent, ce n’est pas la seule alternative, les batteries au sodium ont déjà été envisagées et il existe même des concepts de batteries nucléaires qui pourraient durer éternellement.

