Une nouvelle méthode promet de résoudre l’une des principales causes d’infertilité masculine

Environ 30% des cas d’infertilité sont dus à une faible motilité des spermatozoïdes (asthénospermie) : une technique développée par les chercheurs de l’Université Monash de Victoria, en Australie, montre que la stimulation par ultrasons peut l’augmenter jusqu’à 266%.

Quand on parle d’infertilité masculine, tout le monde sait probablement que les causes de ce problème peuvent être diverses. Cependant, peu de gens savent que environ 30% des cas d’infertilité masculine sont dus à une faible motilité des spermatozoïdes, une condition connue sous le nom d’asthénospermie (asthénospermie) qui rend difficile pour les spermatozoïdes de se déplacer rapidement vers l’avant, réduisant les chances de fécondation de l’œuf.

Une nouvelle étude a cependant suggéré une nouvelle méthode prometteuse pour améliorer la motilité des spermatozoïdes, montrant dans des tests en laboratoire que la stimulation par ultrasons peut l’augmenter jusqu’à 266%. « Les ultrasons – affirme le chercheur principal, le doctorant Ali Vafaie de l’Université Monash de Victoria, en Australie – ont non seulement augmenté la motilité des spermatozoïdes, mais ont également augmenté les deux tiers des spermatozoïdes à faible motilité à un niveau de motilité plus élevé ».

La technique, détaillée dans une étude publiée dans Science Advances, est basée sur l’exposition des spermatozoïdes à 20 secondes d’ultrasons (à 800 mW et 40 MHz), une approche que les chercheurs ont qualifiée de « mécano-thérapeutique rapide et non invasive ». Ils ont montré qu’elle peut induire la motilité chez les spermatozoïdes immobiles et l’augmenter chez ceux de faible motilité. En particulier, à partir de trois niveaux différents de motilité des spermatozoïdes – 36% des spermatozoïdes étaient classés comme non progressifs (grade C), 38% comme progressifs lents (grade B) et 26% comme progressifs rapides (grade A) – les chercheurs ont observé que « seuls 10% sont restés dans la catégorie C, avec 42% passant au grade B et 48% au grade A », constatant également que « les ultrasons n’ont montré aucun effet nocif sur l’intégrité de l’ADN des spermatozoïdes ou sur leur vitalité ».

« Ainsi, nous pouvons aider davantage de patients à atteindre les critères minimaux pour se soumettre à une fécondation in vitro conventionnelle plutôt qu’à des options plus invasives et coûteuses comme l’injection intracytoplasmique de spermatozoïdes (ICSI), qui consiste à injecter un seul spermatozoïde dans chaque ovule à l’aide d’une aiguille très fine », a déclaré le docteur Reza Nosrati, co-auteur correspondant de l’étude et directeur du Laboratoire de Microfluidique Appliquée et de Bioingénierie (AMB) où les tests ont été menés. Néanmoins, avant une application, la technique devra être testée dans des études supplémentaires afin de garantir que les ultrasons ne nuisent pas aux spermatozoïdes et de démontrer que l’amélioration de la mobilité se traduira par de meilleurs taux de fécondation.